Junges Team künftig in der Landesliga aktiv

Bei den Kleinkaliber (KK)-Rundenwettkämpfen in der Bezirksoberliga erreichte die Deutschmeister Schützengilde (DMSG) Bad Mergentheim mit großem Vorsprung Platz eins und sicherte sich damit nach nur einem Jahr in der Bezirksoberliga nun den Aufstieg in die Landeliga.

An den Start gingen insgesamt fünf Sportschützen zusammengeschlossen aus der DMSG und der Schützen-Abteilung des TV Niederstetten.

Es handelte sich altersmäßig um die jüngste Mannschaft in der Bezirksliga, bestehend aus den Jugendlichen Nico Bauer (15 Jahre), Ronja Weidmann (16 Jahre) und Markus Münig (18 Jahre) und den beiden erwachsenen Sportschützen Nico Imhof und Michael Krank, die zugleich auch als Trainer, Fahrer und Organisatoren fungierten.

Die junge Mannschaft war im vergangenen Jahr erstmals in dieser Konstellation bei den KK-Rundenwettkämpfen angetreten und hatte in der Saison 2018 sogleich den ersten Platz und den Aufstieg in die Bezirksoberliga gemeistert. In der aktuellen Saison warteten deutlich stärkere Gegner. Ausgetragen wurden die Wettkämpfe in sechs Runden, die zwischen April und September stattfanden. Zu absolvieren gab es für die fünf Schützen den so genannten 3-Stellungs-Kampf KK 3 x 10, was bedeutet, dass je zehn Schuss kniend, liegend und stehend mit dem KK-Gewehr auf eine Distanz von 50 m abgegeben werden, wobei immer die Ergebnisse der besten drei Schützen je Mannschaft in das Ergebnis einflossen.

Deutlicher Vorsprung

Insgesamt gingen in der Bezirksoberliga 81 Sportschützen in 20 Mannschaften an den Start. Am Ende erreichte die DMSG mit einer Gesamtringzahl von 4971, was einer durchschnittlichen Ringzahl von 828,5 Ringen pro Wettkampf entsprach mit deutlichen 38 Ringen Vorsprung zum Zweitplatzierten SV Bölgental 1 (4933 Ringe; Durchschnitt 822,17 Ringe) den ersten Rang und stieg somit nach nur einem Jahr in der Bezirksoberliga nun in die Landesliga auf. Die Idee des Trainers und Initiators Michael Krank, eine junge Mannschaft aus einem Zusammenschluss der DMSG und Niederstetten zusammenzustellen und an den Start zu schicken, ging damit erneut auf. Ziel war es in erster Linie, sich gegenseitig Unterstützung und Tipps in gemeinsamen Trainingseinheiten zu geben und auf diese Weise Technik und die eigene Leistungen zu steigern. Erarbeitete neue Techniken konnten dann bei den anschließenden Wettkämpfen erprobt werden. Gerade die jungen Sportschützen haben sich gegenseitig angespornt und motiviert.

Markus Münig Zweiter

Der Zusammenhalt und Teamgeist beflügelte das Team letztlich zu Höchstleistungen. In der Einzelwertung erreichte Markus Münig mit einer Gesamtringzahl aus den sechs Wettkämpfen von 1679 Ringen (Durchschnitt pro Wettkampf 279,83 Ringe) Platz zwei von insgesamt 81 an den Start gegangenen Sportschützen. Für die nächste Saison heißt damit die Herausforderung, sich nun in der Landesliga zu behaupten. Dies bedeutet nicht nur erneut stärkere Gegner, sondern auch eine Änderung im Wettkampfprogramm, da es dann fortan 3 x 20 Schuss statt der bisherigen jeweils zehn Schuss mit dem KK zu absolvieren gilt. Die fünf Schützen sind sich jedoch einig, sich der Herausforderung stellen zu wollen und streben an, sich auch dort gut zu behaupten. mam

