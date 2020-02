Jetzt ganz klar die Spitze im Visier

Die Volleyball-Herren des TSV Röttingen traten am 15. Februar zum letzten Heimspieltag der Saison gegen die beiden unterfränkischen Clubs vom TV Mömlingen und TV Faulbach an. Die beiden Gegner hatten den Klassenerhalt noch nicht gesichert, weshalb zwei emotionale und kämpferische Partien anstanden.

TSV Röttingen – TV Mömlingen II 3:1 (25:16,25:17,21:25,25:10)

Die zweite Mannschaft des TV Mömlingen machte den Anfang. Mit der Unterstützung der heimischen Fankulisse hatte Röttingen den besseren Start. Dank präzisier Annahme und gutem Spielaufbau konnte der TSV sich schnell vom Gegner absetzen. Für das erfolgreiche Satzende zum 25:16 sorgte Jochen Franz mit einigen Punkten, der in die Partie gekommen war.

Dominant von Röttinger Seite verlief auch der zweite Satz, in welchem sehenswerte Angriffskombinationen und starke Blockarbeit das Heimpublikum begeisterten. Auch Satz zwei ging am Ende deutlich mit 25:17 Zählern an den TSV. Im dritten Durchgang steigerte sich Mömlingen und brachte den TSV durch gute Aufschlagsserien und erfolgreiche Diagonalangriffe in Bedrängnis. Das Spiel wurde auf einmal zu einer spannenden Partie auf Augenhöhe. Punkt für Punkt kämpfen beide Mannschaften um den dritten Satz. Die Gäste waren zum Satzende hin allerdings konstanter und hatten das Glück auf ihrer Seite, weshalb Röttingen den dritten Satz mit 21:25 Punkten nicht unverdient an Mömlingen abgeben musste. In der Satzpause gelang es Röttingen, sich zu sammeln. Coach Bernd Dollmann forderte von seinem Team mehr Mut und Entschlossenheit in den Angriffsaktionen und mehr Kommunikation im Abwehrverhalten. Darauf sollte es im Match nicht mehr entscheidend ankommen, denn Kapitän Hannes Dollmann gelang gleich zu Satzbeginn eine Serie von erfolgreichen Aufschlägen. Das Aufschlagsrecht gab der TSV erst wieder beim Zwischenstand von 15:2 ab. Auf Gästeseite führte der Rückstand zu einer gewissen Resignation. Mömlingen leiste kaum noch Gegenwehr. Röttingen gab nun vielen Spielern von der Bank Einsatzzeiten und konnte den vierten Satz mit 25:10 Punkten – und damit die Partie – klar entscheiden.

TSV Röttingen – TV Faulbach 3:1 (25:22,25:20,24:26,25:22)

Mit dem ehemaligen Bayernligisten TV Faulbach trat im zweiten Spiel ein technisch stärkerer Gegner an, der bereits beim Einschlagen das Publikum durch Angriffsbälle erstaunte, die vom Boden an die Hallendecke sprangen.

Bei Spielbeginn brachten die Faulbacher Röttingen in Bedrängnis. Der TSV spielte zwar auf Augenhöhe, musste allerdings in den ersten beiden Sätzen zur Satzmitte jeweils einem Vier-Punkte-Rückstand hinterherlaufen. Einsatz und Wille wurden jedoch belohnt, auch weil Diagonalangreifer Gohsrich mit unheimlicher Quote jeden seiner Angriffe erfolgreich im Feld unterbrachte. Trotz Rückstands holte Röttingen die beiden ersten Sätze mit 25:22 sowie 25:20 Zählern. Im dritten Satz gingen erneut die Gäste aus Faulbach in Führung.

So schien bei einem 18:23-Rückstand der Satz schon verloren. Mit der Einwechslung von Florian Weinberger schöpften die Röttinger Jungs wieder Hoffnung und kämpften sich Punkt für Punkt bis zum 24:24 heran, ehe zwei vermeidbare Abstimmungsfehler den verdienten Satzgewinn für Faulbach ergaben. Auch wenn die tolle Aufholjagd nicht mehr belohnt wurde, galt es, im vierten Satz den Sack zuzumachen und damit weitere drei Punkte zu sichern. Erneut schenkten sich beide Mannschaften nichts und überzeugten mit sehenswerten Aktionen. Mühsam erarbeitete sich der TSV einen kleinen Vorsprung und brachte diesen mit 25:23 Zählern über das Ziel, womit auch Partie zwei an diesem Tag zur Freude der Mannschaft und der Zuschauer an den TSV mit 3:1 ging.

Röttingen ist derzeit punktgleich mit dem Tabellenführer aus Stein, der noch ein Spiel mehr austragen muss. Da gleichzeitig der Aufstiegsaspirant aus Zirndorf verlor, rangieren die Mannen vom TSV wieder auf Platz zwei der Tabelle. Nun müssen die Volleyballer noch in Volkach und Zirndorf bei Auswärtsspielen bestehen, können allerdings aus eigener Kraft den Relegationsplatz zur Bayernliga halten.

Sollten die Mitanwärter in ihren Partien nochmals Punkte abgeben, wäre sogar die Tabellenspitze wieder in greifbarer Nähe.

Für den TSV Röttingen spielten: J. Dollmann, L. Dollmann, Franz, Gohsrich, Goldschmitt, Mehring, Metzger, Nast, Schulz, Ott, Weinberger.

