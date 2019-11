Jana Fischer mit neuem Vereinsrekord

Jana Fischer (Jahrgang 2004) vom TV Bad Mergentheim startete beim 28. Lindenaumeeting in Hanau Großauheim, um sich über 200 Meter Brust für die Deutschen Kurzbahnmeisterschaften zu qualifizieren. Mit einem neuen Vereinsjahrgangsrekord von 02:42,63 Minuten über 200 Meter Brust ist ihr das gelungen. Mit dieser Rekordzeit gewann sie in Hanau die Goldmedaille der Jahrgangswertung 2004. Jana Fischer verbesserte an diesem Tag zudem ihre persönlichen Bestzeiten über 100 Meter Freistil und 200 Meter Schmetterling. Damit war sie in auch über diese beiden Einzelstrecken nicht zu schlagen. Bild: TV

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 05.11.2019