Iuventus-Team Franken in der Kata-Disziplin stark

Gut betreut von Angelika Böhrer, Katrin Spatzier, Ilona Ilzhöfer, Achim Henn und Lilian Binöder präsentierten sich die jungen Karate-Sportler des Iuventus-Teams Franken bei den stiloffenen Kinder- und Schülerlandesmeisterschaften des Karatelandesverbandes Baden-Württemberg in Winterbach in gewohnt guter Form. Es gab zwei Landes-, eine Landes-Vize-Meisterschaft und zwei Bronzemedaillen sowie die jeweils dazugehörigen Qualifikationen zur Deutschen Schüler-Karatemeisterschaft als bestes baden-württembergisches Team in der Disziplin „Kata“ zu feiern.

Die Kata-Teams machten bei dieser Landesmeisterschaft auch den Anfang. Den erste Landesmeistertitel für das IT Franken erkämpfte sich das „Schüler Kata Team Jungen“ mit Sebastian Stadelmaier, Lennert Ilzhöfer und Jonas Stadelmaier. Auch das „Kinder Kata Team Mix“ des IT Franken mit Eric Grasmeier, Jonas Stadelmaier und Tom Keller sicherte sich mit dem Gewinn der Bronzemedaille einen Platz auf dem begehrten Siegertreppchen. Durch das Mannschaftsgold beflügelt, machten sich die Sportler des IT Franken an die „Mission Medaillengewinn“ in den Einzeldisziplinen: Eric Grasmeier zeigte sich bei den „Kinder Kata Einzel Jungen“ in Form und ließ sich von der Konkurrenz nicht beeindrucken. Nach klaren Siegen in der Vorrunde stand er am Ende verdient im Finale, wo er sich den Landesmeistertitel nicht mehr nehmen ließ. Sein Teamkollege Tom Keller zeigte mit seinemsiebten Platz bei seiner ersten Teilnahme an einer Landesmeisterschaft sein ausbaufähiges Potenzial.

Bei den „Schüler B Kata Einzel Jungen“ war Jonas Stadelmaier für das IT Franken am Start und sicherte sich in einem starken Teilnehmerfeld die Vize-Meisterschaft.

Gegen große und starke Konkurrenz aus dem ganzen Landesverband mussten sich Aaron Henn, Lennert Ilzhöfer und Sebastian Stadelmaier in der Altersklasse „Schüler A Kata Einzel Jungen“ beweisen: Aaron Henn schaffte nach langen und anstrengenden Vorrundenkämpfen den Sprung ins Finale und durfte sich am Ende über die hart erkämpfte Bronzemedaille freuen. Sebastian Stadelmaier wurde Siebter, Lennert Ilzhöfer belegte Platz acht. bö

