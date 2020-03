Im entscheidenden Moment richtig behauptet

Eine starke Mannschaftsgesamtleistung und die Fähigkeit, sich im entscheidenden Moment zu behaupten, sicherten der ersten Herrenmannschaft des SKC Markelsheim im Gastspiel beim nahezu ebenbürtigen SV Magstadt den letztendlich verdienten 6:2 (3391:3375)-Erfolg.

Dass die Partie ein dichtes Kopf-an-Kopf-Rennen werden würde, zeichnete sich schon in der Anfangspaarung ab. Den für den angeschlagenen Björn Maurer ins Team gerückten Ralf Dietz trennten mit einem Ergebnis von 535:539 zwar nur vier Hölzer von Thomas Ludwig, sein 2:2 nach Sätzen besiegelte allerdings die hauchzarte Niederlage. Auch Torsten Hefner und Michael Hodapp teilten sich die Satzpunkte. Hierbei war es Hefner aber gelungen, insgesamt mehr Kegel zu stürzen (573:562), so dass der Mannschaftspunkt dieses Mal an den SKC ging.

Aus dem kleinen Vorteil zugunsten der Gäste wurde im Mittelteil des Spiels dann ein leichter Rückstand. Dario Roncevic war zu stark für Dirk Marquardt und lieferte bei dessen folgerichtigem 3:1-Erfolg (592:565) über den Markelsheimer die klarste Entscheidung des Spiels ab. Robin Kaltenbach stemmte sich mit aller Macht gegen die Aufholjagd von Wolfgang Veutner und rettete trotz zwei verlorener Schlusssätze den Einzelsieg noch knapp mit 571:568 über die Ziellinie.

Timo und Heiko Leber zeigten dann den absoluten Siegeswillen im Schlussdrittel.

Dank eines völlig entfesselten Auftritts im dritten Satz, der mit einer fulminanten 179-Holz-Einzelbahn belohnt wurde, schraubte Leber sein Gesamtergebnis allerdings auf 601 Holz hinauf. Das 2:2 nach Sätzen reichte gegen Pozarniks 578 Holz somit locker.

Heiko Leber lag ergebnistechnisch ebenfalls nicht weit vor Fabrizio Mattioli, zumindest nach Sätzen (3:1) entschied er die Angelegenheit dann aber doch klar zu seinen Gunsten.

Die zweite Mannschaft musste von ihrer Auswärtsfahrt zum SV Göggingen nach einem 1:7 (3124:3160) mit einer Niederlage nach Hause fahren, die auf dem Papier deutlicher ausfiel, als sie das Spiel zu Tag gebracht hatte. Bruno Lang verlor verhältnismäßig eindeutig gegen Ewald Holzner (1,5:2,5 bei 522:542). Matthias Glaser spielte aber mehr als Stefan Beirle (544:537) und hatte dennoch das Nachsehen (1:3 nach Sätzen).

Knapp ging es auch zwischen Alois Schneider und Thomas Heeb zu (2:2 bei 538:540), ohne Happy-End für den SKC. Mit Steffen Lehr (1:3 bei 478:495 gegen Rolf Wohlfarth) schaffte es auch der nächste Spieler nicht, die Hausherren zu bezwingen.

Christian Freymüller erzielte beim 3:1 (524:516) über Ernst Maier noch den Ehrenpunkt. Helmut Freymüller hatte im ersten Satz jedoch schon so viel Boden auf Martin Österle verloren, dass sein 2:2 (518:530) nicht für einen weiteren Zähler reichte.

Einen entspannten Nachmittag erlebte die dritte gemischt spielende Mannschaft im Heimspiel gegen den SKC Sulzdorf.

Nach einem ungefährdeten 7:1-Triumph (2922:2735) durfte sie überdies die vorzeitige Verteidigung des Meistertitels in der Bezirksklasse Ostalb-Hohenlohe C Nord feiern. Allein in der Anfangsphase hatten sich die Gäste noch im Spiel gehalten. In der Mittelpaarung schlugen die beiden Markelsheimer Damen dann eiskalt zu und münzten den 53-Holz-Rückstand am Ende in eine komfortable 130 Holz-Führung um. Die beiden Schlussspieler erhöhten den Spielstand noch weiter.

Die besten Markelsheimer Kegler der „Dritten“ waren Wolfgang Stauch (537 Holz), Juliane Neft (499 Holz) und Michael Rumm (497 Holz). jn

