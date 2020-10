Hohebach/Rengershausen hat gegen Billingsbach die Nase vorn

Kreisliga B1 Hohenlohe

Hohebach/Rengershausen I – Billingsbach 3:2

Tore: 0:1 Flavio Vogel (28.), 1:1 Tobias Schenkel (36.), 1:2 Steffen Kümmerer (52.), 2:2 Tobias Schmieg (83.), 3:2 Tobias Schmieg (90.). - Zuschauer: 180. - Reserven: 0:0.

Bei bestem Fußballwetter boten die beiden Mannschaften den Zuschauern eine stets spannende und ereignisreiche Partie. Die SG war auf Wiedergutmachung aus und versuchte vom Anpfiff weg den Führungstreffer zu erzielen. Die erste Doppelchance ließ Schenkel jedoch ungenützt als er zuerst frei vor dem glänzend parierenden Torhüter scheiterte und der Nachschuss zu schwach war. Billingsbach hingegen nutzte die erste Chance per Flanke von der linken Seite, die von Vogel am langen Pfosten verwandelt wurde. Den Ausgleich konnte Schenkel per Nachschuss erzielen, nachdem zuvor Schenkel am Pfosten scheiterte. In der zweiten Hälfte kamen die Gäste besser ins Spiel und waren durch ihre schnellen Stürmer gefährlich. So wurde ein Ball in den Lauf gespielt und Kümmerer scheiterte an Grombach. Der Ball konnte durch die Abwehrspieler jedoch nicht geklärt werden und Kümmerer nutzte seine zweite Chance um die erneute Führung zu erzielen. Ein weiterer Ball in den Lauf wurde abermals von Grombach geklärt, der somit den wahrscheinlich sicheren Sieg des Tabellenführers verhinderte. Die SG blieb ihrerseits stets gefährlich und konnte per Kopf durch den eingewechselten Schmieg den Ausgleich erzielen. In der Nachspielzeit war es abermals Schmieg der nach einem Freistoß im Gedränge den Ball über die Linie drückte und somit den Sieg perfekt machte.

Morsbach – Sindringen/Ernsbach II 4:4

Tore: 1:0 Daniel Braun (11. Minute), 1:1 Jonas Nöthe (12.), 1:2 Jonas Nöthe (28.), 1:3 Adrian Roth (29.), 2:3 Maximilian Frank (38.), 3:3 Patrick Hanselmann (43.), 3:4 Jonas Nöthe (54.), 4:4 Daniel Braun (72.).

Die Geschichte des Spiels ist schnell erzählt. Wer sich mit zwei bis drei Landesligaspielern in der B-Klasse bedient, hat meistens gute Chancen, das Spiel positiv zu beenden. So war es auch nicht überraschend, dass der Landesligaspieler drei Tore erzielt hat.

Markelsheim/Elpersheim II – Mulfingen II/Hollenbach II 3:1

Tore: 1:0 Janik Grüner (20.), 1:1 Carsten Sprügel (52.), 2:1 Marijan Stankovic (57.), 3:1 Marijan Stankovic (67.). - Zuschauer: 97.

Am sonnigen Samstag begann das Spiel der zweiten Mannschaften zaghaft und war von gegenseitigem Abtasten geprägt. In der 20. Minute packte Grüner bereits am Samstag einen Sonntagsschuss aus und überlupfte den weit aufgerückten Keeper der Gäste aus 30 Metern zum 1:0. So ging es in die Pause. Nach dem Seitenwechsel dann der überraschende Ausgleich durch eine Bogenlampe von Sprügel. Kurz darauf nutzte Stankovic einen tollen Pass von Grüner eiskalt zum 2:1. In der Folge wollten die Gäste das Ruder noch herumreißen. Stankovic aufseiten er Gastgeber gelang es, einem Mulfinger Abwehrspieler den Ball abzunehmen. In der folgenden 1:1-Situation ließ er dem Keeper mit einem sehenswerten Abschluss keine Chance und stellte den 3:1-Endstand her.

Creglingen II/Bieberehren – Althausen/Neunkirchen 2:0

Tore: 1:0 (17.), Kevin Stützlein, 2:0 (37.) Jörg Volkert (Foulelfmeter). - Zuschauer: 65. - Reserven: 3:2

Die SGM Creglingen/Bieberehren versuchte von Beginn an das Spiel zu machen und Althausen/Neunkirchen war von Anfang an damit beschäftigt zu verteidigen. Eine schöne Kombination flankte Strobel in den Strafraum wo Stützlein per Flugkopfball zur 1:0-Führung traf. Danach befreiten sich die Gäste aus der Defensive und versuchten mit Weitschüssen offensive Akzente zu setzen. Kurz vor der Pause foulte der Gästekeeper elfmeterwürdig im Sechzehner und Volkert verwandelte souverän zur 2:0-Pausenführung. In der zweiten Hälfte war das Spiel ausgeglichen, Althausen/Neunkirchen versuchte zum Anschlusstreffer zu kommen, vergab aber einen zu kurzen Rückpass über das Tor, kurze Zeit später lenkte SGM-Keeper Marquart einen Flachschuss um den Pfosten. Creglingen/Bieberehren schaffte es in der gesamten zweiten Hälfte nicht den sich bietenden Raum für einen sauber ausgespielten Konter zu nutzen und so blieb es am Ende beim 2:0-Heimsieg.

Waldenburg - Ohrnberg 3:0

Berlichingen/Jagsth-Schrozb. 4:3

Kreisliga B2 Hohenlohe

Kreisliga B4 Hohenlohe

Weikersheim/Schäftersheim/Laudenbach II - Matzenbach II 2:0

Tore: 1:0 Ralf Richter (34., Foulelfmeter), 2:0 Julius Fermüller (79.). -Zuschauer: 65.

Von Beginn an übernahm die heimische SGM die Initiative, in der 14. Minute vergab Elton freistehend nach schönem Querpass von Ulsamer. In der 33. Minute ging ein Distanzschuss von Rein knapp am Tor der SGM vorbei. Eine Minute später setzte sich Elton gekonnt durch und konnte nur durch ein Foul des gegnerischen Torhüters gestoppt werden. Den fälligen Elfmeter verwandelte Ralf Richter sicher zum 1:0. Nach dem Wechsel kam der Gast besser ins Spiel. Ab der 70. Minute übernahm die heimische SGM wieder das Kommando. Für die Entscheidung sorgte in der 79. Minute Fermüller, der nach einem schönen Pass von Schmitt den Ball sicher zum 2:0 ins Netz schob.

Edelfingen II – Ammertsweiler/Mainhardt II 1:0

Tore: 1:0 Thorsten Nachtmann (13.). – Zuschauer: 40

Einen verdienten Sieg landete die zweite Mannschaft des SVE gegen Mainhardt mit 1:0 In den ersten 30 Minuten war man klar feldüberlegen und verdient mit 1:0 durch einen Foulelfmeter in Führung gegangen. Vorausgegangen war ein Pass in die Tiefe auf einen Edelfinger Stürmer. Dieser konnte nur durch ein Foul gestoppt werden. Den fälligen Elfmeter verwandelte Nachtmann sicher. Weitere Chancen wurden herausgespielt aber leider nicht in Tore umgemünzt. In der 89. Minute bekamen die Mainhardter einen berechtigten Foulelfmeter. Allerdings konnte Niklas Ulshöfer im Edelfinger Kasten den gut getretenen Strafstoß parieren und somit den Edelfinger Sieg sichern. Und so hatten die Mainhardter ihre letzte große Chance vergeben.

Gammesfeld II – Wachbach II 1:5

Tore: 0:1 Jonas Luger (21.), 0:2 Patrick Wolpert (40.), 1:2 Kevin Munzinger (62.), 1:3 Patrick Wolpert (65.), 1:4 Vasile Jambu (71.), 1:5 Vasile Jambu (73.)

