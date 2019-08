Im dritten Jahr in Folge veranstaltete nunmehr der Head Pro des Golfclubs Bad Mergentheim Andrew Limb sein eigenes Turnier.

Auch diese Mal wurde das Turnier als Vierer mit Auswahldrive gespielt und damit waren gute Ergebnisse fast Pflicht, wollte man in der Siegerwertung des Turniers auf den vorderen Rängen sein.

Fast 100 Teilnehmer

Fast 100 Teilnehmer hatten sich in die Startliste des Turniers eingetragen, und bei besten äußeren Bedingungen gab es dann auch logischerweise hervorragende Ergebnisse zu verzeichnen.

Bei der Siegerehrung, vorgenommen durch Andrew Limb und Spielleiter Werner Hellinger, stellte sich heraus, dass man bei dem großen Starterfeld mindestens 46 Gesamtpunkte in der Klasse B beziehungsweise 42 Gesamtpunkte in der Klasse A erreichen musste, um in die Top 3 einzuziehen. In der Klasse B belegten dabei mit 46 Nettopunkten Karin und Uwe Scholz den dritten Platz. Den zweiten Platz belegten mit 47 Nettopunkten Caroline Schulte und Silvia Renk.

Überlegene Sieger

Überlegene Sieger der Klasse B wurden aber Melanie und Christopher Harjo mit 54 Nettopunkten. In der Klasse A reichten Stefanie Traut und Jens Dinkel 42 Nettopunkte für den dritten Platz. Den zweiten Platz belegten hier Ralf Faul und Dr. Hans-Jürgen Richtsteiger mit 43 Nettopunkten. Sieger in der Klasse A mit 46 Nettopunkten wurden Beate Rapp-Günter und Dr. Peter Günter.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 01.08.2019