Heimspiel gegen Creglingen verloren

Einen gemischten Start haben die Laudenbacher Herren in der Tischtennis-Kreisklasse B 2 beim Rückrundenstart hingelegt.

Einem klaren 9:3-Auswärtserfolg im Vorbachtalderby beim TV Niederstetten folgte eine unglückliche 7:9-Heimniederlage gegen Creglingen III.

Beim Vorbachtalderby in Niederstetten erwischten die Gastgeber den besseren Start – 2:1. Im ersten Einzel glich Manuel Ilzhöfer zum 2:2 aus, während das zweite Spiel im vorderen Paarkreuz erneut an Niederstetten ging, hier punktete Ralf Hermann zum 3:2.

In der Folgezeit bauten die Laudenbacher Druck auf. Das 3:3 gelang in fünf Sätzen Melanie Wolfert gegen Reinhold Löhr. Für die erste Laudenbacher Führung sorgte Peter Przywara, der sich gegen Gerhard Kümmerer durchsetzte. Das hintere Paarkreuz der Laudenbacher mit Martin Schneider und Stefan Wolfert holte zwei weitere Punkte zum 3:6. Als dann die beiden Spitzenspiele zwischen Karin Limbacher-Roth/Gerhard Wolfert und Ralf Hermann/Manuel Ilzhöfer an die Gäste gingen, hatten die Laudenbacher ein Unentschieden bereits sicher.

Doch für Laudenbach II kam es noch besser – im zwölften Spiel des Abends siegte Peter Przywara gegen Reinhold Löhr in vier Sätzen zum 3:9 Endstand.

Auch im Heimspiel gegen den FC Creglingen III wurde nur ein Doppel gewonnen. Besonders bemerkenswert aus Laudenbacher Sicht war das Comeback von Christian Heer, der nach vielen Jahren der Tischtennis-Abstinenz, wieder das TTF-Trikot überzog.

Und gleich bei seinem ersten Auftritt, im Doppel an der Seite von Manuel Ilzhöfer, im Doppel gelang ihm gleich ein 3:1 Erfolg über Karl-Ernst Jacoby/Tobias Strauß.

Zwei Erfolge von Manuel Ilzhöfer und Peter Przywara drehten das Spiel zu Gunsten der Gastgeber. Doch Creglingen III glich sofort im nächsten Spiel durch Daniel Hütter aus. Erneut gelangen den Gastgebern von Laudenbach II zwei Einzelerfolge durch Martin Schneider und Erik Stiefel. Unglücklich in fünf Sätzen gab Christian Heer sein „Debüt-Einzel“ in fünf Sätzen gegen Andreas Keim ab. Manuel Ilzhöfer war erneut in einer guten Form und brachte auch sein zweites Einzel, gegen Bernd Pfeifer, siegreich zu Ende. Einen vermeintlich wichtigen Punkt für Laudenbach erspielte Routinier Johannes Scherrer beim 3:1 gegen Norbert Pfeifer. Creglingen III steckte jedoch nie auf und glich durch Daniel Hütter und Andreas Keim zum 7:7 aus. Diesem Spielstand folgte gar die 8:7- Führung für die Gäste durch Tobias Strauß. Auch das letzte Spiel des Abends, das Schlussdoppel, ging aus Laudenbacher Sicht verloren, so dass Creglingen III mit einem glücklichen 9:7-Auswärtserfolg die beiden Punkte mit nach Hause nahm.

Mit 13:9 Punkten und einem Spielverhältnis von 82:63 Spielen belegt die Mannschaft derzeit den vierten Tabellenplatz. pg

© Fränkische Nachrichten, Montag, 09.03.2020