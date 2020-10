Heimspiel für die U19

Das erste Spiel der U19-Jugendlichen der American-Football-Spielgemeinschaft Tauberfranken Wolfpack/Crailsheim Titans in der Landeshauptstadt brachte Ernüchterung: Mit einem klaren 38:0 präsentierten sich die Stuttgart Silver Arrows geradezu übermächtig. Bereits am kommenden Samstag, 3. Oktober, findet im Bad Mergentheimer Deutschordenstadion das Rückspiel gegen die Silver Arrows statt. Der Kick Off ist auf 15 Uhr angesetzt. Das „Vorprogramm“ beginnt bereits um 14.30 Uhr. Bild: Weiner

