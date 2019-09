Für „Deutsche“ qualifiziert

Auf der Schießanlage des Sportschützenvereins Sandhausen fand am vergangenen Wochenende der Kreisdamenendkampf des badischen Sportschützenverbandes statt. Hierbei waren zwei Sportschützinnen der Schützengesellschaft Buchen qualifiziert und erzielten sehr gute Ergebnisse in ihrer Disziplin und Altersklasse. Sie stellten ihre derzeitige gute Form unter Beweis. In der Disziplin „25-Meter-Pistole“ erreichte Angelika Lehnert den ersten Platz und in der „Disziplin Luftpistole“ den fünften Rang. Hannelore Müller sicherte sich mit sehr guten 299 von 300 möglichen Ringen den 3. Platz. Beide Schützinnen bestreiten als nächsten Wettkampf die Deutschen Meisterschaften in München auf der Olympiaschießanlage. Bild: SG Buchen

