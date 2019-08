Fünf echte Aufsteiger in den eigenen Reihen

Die Medenrunde 2019 des TC RW Bad Mergentheim hat mit dem letzten Spieltag am 21. Juli einen überaus erfolgreichen Abschluss gefunden. Traditionsgemäß treffen sich alle Mannschaften mit dem Vorstand auf der schmucken Anlage im Erlenbachweg um Rückschau zu halten, um ihre Meister zu ehren, aber auch bereits eine Vorausschau auf die Saison 2020 zu wagen. Dem Vorsitzenden Manfred Throm war es vorbehalten, bei bestem Sommerwetter mehr als 75 Tennissportler jeden Alters begrüßen zu dürfen und in launigen Worten die Saison 2019 insbesondere sportlich Revue passieren zu lassen.

Der TC RW hat mit insgesamt 16 Mannschaften auf Bezirks- und Verbandsebene an der Medenrunde teilgenommen. Sie verlief reibungslos, und es waren auch keine gravierenden Verletzungen zu beklagen. Die Mannschaften waren allesamt gut vorbereitet, was auch auf die herausragende, ja zielgerichtete Arbeit der Trainer Michael Haller, Juri und Michael Bastron zurückzuführen ist. Gleichwohl herrschte innerhalb der Mannschaften, besonders bei den Jugendlichen, ein sportlich kameradschaftliches, ja freundschaftliches Verhältnis. Einflüsse von außen konnten dieses nicht trüben.

Positive Bilanz

Die sportliche Bilanz ist bei 83 Matches bei 45 Siegen und 38 Niederlagen positiv. Der TC hat sich im Vergleich zur Runde 2018 durchweg stabilisiert. Von den 16 Mannschaften steigen fünf - es sind dies die U12, die Juniorinnen, die Herrren 30 und 40 sowie die Damen 1 - in die nächsthöhere Klasse auf. Die Herren 1 und die Damen 65 müssen leider die bittere Pille des Abstiegs schlucken. Neun Mannschaften konnten mit guten Plätzen sicher ihre Plätze und damit ihre Liga halten.

Vorsitzender Manfred Throm stellte dann die einzelnen Mannschaften vor: In der Kreisstaffel Kids Cup U12 waren die TC Jugendlichen Leon Bastron, Julian Felk, Johannes Götz, Lukas Schmitt, Yannik Leber und Ivan Schneider eine Klasse für sich. 4:0 Punkte, 20:4 Matches und 41:10 gewonnene Sätze sprechen eine deutliche Sprache und machen die Dominanz der TC-Jüngsten deutlich. Der Lohn war die unangefochtene Meisterschaft.

Die Knaben standen mit dem Meister aus Ilsfeld punktgleich auf einer Stufe, mussten aber leider bei drei weniger gewonnenen Matches mit Rang zwei Vorlieb nehmen.

Erstmals konnte der TC RW wieder eine Mädchenmannschaft ins Rennen schicken. Sie mussten in dieser Saison noch Lehrgeld zahlen, waren aber engagiert und mit viel Eifer bei der Sache.

Meister der Bezirksliga

Meister in der Bezirksliga mit überragenden 4:0 Punkten, 24:11 Matches wurden die Juniorinnen. Mit der verantwortungsvollen Mannschaftsführerin Andela Cvsic, Laura Mütsch, Anastasia Cvsic und Arinne Riegel waren die Juniorinnen auf den Position eins bis vier überragend besetzt und wurden durch die aufstrebenden Mädchen Celina Friedrich, Melina Schnabel, Lara Steuerwald und Angelina Sehl bestens unterstützt. Die einfach klasse spielenden Junioren um den Mannschaftsführer Dominik Schnabel erzielten 5:1 Punkte, schlugen zudem den Aufsteiger Bietigheim. Sehr ärgerlich, weil das erste Spiel gegen die TSG Hohenlohe unglücklich wegen eines nicht zu besetzenden Doppels verloren ging.

Es war von vornherein klar, dass es die Herren 1 nach Auflösung der Spielgemeinschaft mit dem TSV Weikersheim in der brutal starken Bezirksoberliga schwer haben werden. Die Truppe um Pascal Brunner wird sich aber in der Bezirksklasse 1 in der Saison 2020 den direkten Aufstieg zum Ziel setzen.

Der Weg der Herren 30 geht kontinuierlich nach oben. Nach 2018 war dieser starken Truppe auch 2019 die Meisterschaft in der Staffelliga nicht zu nehmen. 6:0 Punkte und 32:4 Matches zeigt die Dominanz dieser starken ausgeglichenen Mannschaft um Mannschaftsführer Michael Haller.

Dem wollten natürlich die Herren 40 nicht nachstehen. Meister in der Bezirksstaffel bei 4:0 Punkten und 18:6 Matches und das gleich in der 1. Medenrunde waren das herausragende Ergebnis.

Die Damen 50 konnten den Abstieg aus der Staffelliga durch ihren großartigen Kampfgeist vermeiden.

In der Württembergliga, damit in der höchsten Klasse der TC Mannschaften, spielten die Damen 65. Die Damen sind, durch die allenthalben im Clubleben engagierte Mannschaftsführerin Chris Schäferle, bestens organisiert. Auch wenn der Abstieg letztlich nicht zu vermeiden war, haben sich die Damen 65 bestens sportlich präsentiert. Mit etwas Glück wäre mehr drin gewesen, wurden doch mehrere Matches erst im Match-Tie-Break verloren. Die Herren 60/1, 60/2 und 65 haben durchweg ihre Klasse gehalten. Die Senioren sind nach wie vor eine tragende Säule beim TC RW und dies in vielfältiger verantwortungsvoller Weise.

Die Damen 2 um die engagierte Mannschaftsführerin Janin Retzbach ist eine harmonische Gemeinschaft, die aber immer wieder Veränderungen in der Mannschaft vornehmen muss, weil man Spielerinnen abzustellen hat. Mit großem Kampfgeist konnte 2019 die Klasse gehalten werden. Die Meisterschaft in der Bezirksoberliga war den Damen 1 nicht zu nehmen. Bei 6:0 Punkten, 38:16 gewonnen Matches und 77:37 Sätzen war für die gegnerischen Mannschaften nichts zu ernten.

Verdienter Lohn war der Aufstieg in die Verbandsliga für die herausragende Mannschaftsführerin Laura Pollak, Daria Ondrasch, Carolin Schon, Andela Cvsic, Laura Mütsch, Anastasia Cvsic, Hannah Schrank und Marion Hoffmann. Natürlich wird es in der Verbandsliga ungleich schwerer für die Damen 1 werden. Nächstes Highlight auf der TC Anlage sind die Vereinsmeisterschaften vom 13. bis 29. September. tcr

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 17.08.2019