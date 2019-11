Führung ausgebaut

Die SG Buchen I baute ihre Führung in der Kreisoberliga der Luftpistolenschützen aus und hatte in Jürgen Sillmann, er schoss 303,6 Ringe, den besten Einzelschützen in ihren Reihen.

4. Wettkampf: SV Altheim I – SG Buchen II 885,8:874,4, SG Buchen I – SV Hainstadt I 900,6:851,2, KKS Osterburken I – SV Schweinberg I 886,0:844,5, SV Schweinberg II – SV Schloßau I 849,1:886,4. – Einzel: Jürgen Sillmann, SG Buchen, 303,6; Gisela Schädle, SG Buchen, 302,5; Ottmar Büchler, SV Schloßau, 301,7; Karl Heinz Hemberger, SV Schloßau, 301,5; Bernd Thimm, SV Altheim, 299,5. – Tabelle: 1. SG Buchen I 3591,9; 2. SV Altheim I 3576,2; 3. SV Schloßau I 3539,1; 4. KKS Osterburken I 3527,3; 5. SG Buchen II 3476,3; 6. SV Schweinberg I 3452,9; 7. SV Schweinberg II 3397,0 8. SV Hainstadt I 3363,7. Bie

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 05.11.2019