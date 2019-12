FC Würzburger Kickers in der Rolle des Gejagten

Hochkarätig besetzte Teilnehmerfelder haben die beiden Turniere der C-Junioren beim Jako-Cup in Niederstetten. Am Samstag, 28. Dezember, kämpfen ab 9 Uhr zahlreiche Bezirksligisten, der FSV Hollenbach und natürlich vor allem auch die Würzburger Kickers um den „Uwe-Lampey-Cup“. Gespielt wird in beiden Turnieren in drei Gruppen mit jeweils vier Teams. Die beiden besten Gruppendritten ziehen dabei ebenfalls ins Viertelfinale ein.

Das Vormittags-Turnier beginnt um 9 Uhr in Gruppe A mit der zweiten Mannschaft des TV Niederstetten gegen die SGM Blaufelden/Wiesenbach/Billingsbach. Es könnte gleich ein sehr wichtiges Spiel werden, denn beide Teams haben durchaus Chancen auf das Erreichen der nächsten Runde. Als Schlusslicht der Quali-Staffel ist die SGM Taubertal/Röttingen/Bieberehren Außenseiter, Gommersdorf/Krautheim dagegen hat seine Quali-Staffel für sich entscheiden können und gilt als Favorit auf den Gruppensieg.

Gruppe B wird angeführt vom Bezirksliga-Sechsten aus Öhringen, Weikersheim hat in seiner Quali-Staffel immerhin den zweiten Platz belegen können. Auch der SV Westerheim hofft auf das Erreichen der K.o.-Runde. Die zweite Mannschaft aus Gommersdorf/Krautheim dürfte es in dieser Gruppe schwer haben.

Gleich zwei zweite Mannschaften sind in Gruppe C anzutreffen, die allerdings sehr stark eingeschätzt werden müssen, denn es handelt sich um den FSV Hollenbach und um die SGM Öhringen. Auch die SGM Waldenburg/Neuenstein hat als Zweiter der Quali-Staffel in der bisherigen Saison überzeugen können. Die Mannschaft der SGM Langenburg/Dünsbach/Gerabronn/Brettheim vervollständigt schließlich das Vormittags-Turnier, bei dem die Viertelfinal-Spiele um 12.15 Uhr beginnen. Das Endspiel ist für 13.30 Uhr angesetzt.

Ab 14 Uhr kämpfen dann zwölf weitere Teams um den „Uwe-Lampey-Cup“ zu Ehren des 2015 verstorbenen Jugendleiters vom TV Niederstetten.

Der Gastgeber will in Gruppe A als Bezirksligist ebenso eine gute Rolle spielen wie der FV Löchgau, der sogar in der Landes-Staffel antritt und dort momentan Achter ist. Der Friedrichshaller SV hat in der Quali-Staffel den zweiten Platz geholt, Außenseiter dürfte dagegen der JV Ravenstein sein.

Extrem spannend dürfte es in Gruppe B zugehen, denn hier wird mindestens eines der mitfavorisierten Teams bereits nach der Vorrunde ausscheiden: Der FSV Waiblingen ist Tabellenführer in der Oberliga, mit dem FSV Hollenbach und dem TSV Neu-Ulm sind gleich zwei Top-Teams aus der Landes-Staffel mit dabei. Aber auch der TSV Schmiden darf als Bezirksliga-Spitzenreiter nicht unterschätzt werden.

Ähnlich hochklassig geht es in Gruppe C zu, in der der Drittliga-Nachwuchs der Würzburger Kickers favorisiert ist: Der Titelverteidiger steht in der Regionalliga momentan auf Rang zehn. Der FV Bissingen hat in der Landesliga den FSV Hollenbach auf den zweiten Platz verwiesen, mit dem TSV Ilshofen ist außerdem der Bezirksliga-Zweite in dieser Gruppe mit dabei. Neben Würzburg und Hollenbach ist Ilshofen die dritte Mannschaft im Turnier mit einem Nachwuchs-Leistungszentrum. Die TG Böckingen hat die Quali-Staffel als Zweiter abgeschlossen, dürfte es aber schwer haben in diesem exklusiven Feld.

Die K.o-Runde beginnt um 17.30 Uhr. Das Endspiel ist für 18.45 Uhr angesetzt. Wie immer bei den Jugend-Turnieren ist der Eintritt frei, die Spiele werden live ins angrenzende Sportheim übertragen. ol

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 24.12.2019