Faschingshochburg im Vorbachtal lässt’s krachen

Laudenbach.Die Narren des AMC -Laudenbach stehen bereits in den Startlöchern. Kurz nach dem Jahreswechsel beginnt für die Narren des AMC-Laudenbachder der Fasching.

Das heißt, die Saison 2020 hat begonnen und es ist an der Zeit, sich auf die ausgelassenen Tage in Laudenbach vorzubereiten. Das Prinzenpaar Jessica I. und Prinz Tim I. des AMC-Laudenbach lädt ein zur Prunksitzung am 8. Februar. Auch in dieser Saison werden die Narren des AMC die Faschingshochburg des Vorbachtales rocken. Gardetänze, Sketche aber auch hintergründiger Humor und die Tanzmusik des Duos „Sunlight“ werden ab 19.29 Uhr die Gäste in der Zehntscheuer Laudenbach in die richtige Faschingsstimmung versetzen. Der Kartenvorverkauf für die Prunksitzung findet am 19. Januar ab 10 Uhr in der AMC-Halle in Laudenbach statt. Restkarten können ab 21. Januar bei Adolf Heinzmann in Weikersheim, Bismarckstraße 7 erworben oder unter der Telefonnummer 07934 990427 reserviert bzw. an der Abendkasse gekauft werden.

Weiter geht es bereits am Sonntag, 9. Februar. Ab 13.33 Uhr sind alle faschingsverrückten Kinder zum großen Kinderfasching in die Zehntscheuer von Laudenbach willkommen.

Höhepunkt ist sicherlich auch 2020 der Faschingsumzug am Sonntag, 23. Februar. Ab 14 Uhr wird sich der Gaudiwurm durch den Ort schlängeln. Der AMC hofft auf viele Besucher, auch beim anschließenden Faschingstreiben in der AMC-Halle.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 14.01.2020