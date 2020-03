Erster, aber der Blick geht nach hinten

Die Kunstturner des FC Hettingen erzielten auch in ihrem ersten Heimwettkampf einen deutlichen Sieg gegen den WKG Sasbach/Renchtal, was die Mannschaft nach der zweiten Runde momentan auf Platz eins der Verbandsliga-Tabelle rückt. Dieser Erfolg war ein wichtiger Schritt für das Saisonziel Klassenerhalt.

Der Wettkampfverlauf war sehr spannend, da die Turner des FC Hettingen an den ersten fünf Geräten nur einen bis drei Punkte mehr erturnten als ihre Konkurrenten, nur am Reck war ein markanter Sieg zu verzeichnen. Durch diese Spitzenleistungen verbuchten die Sportler einen Gerätesieg von 12:0. Bereits beim ersten Gerät jubelten die über 100 Zuschauer den Turnern zu, was nicht zuletzt an den sauber ausgeübten Salto- und Schraubenvariationen von Robert Balint (11,45 Punkte) und Pascal Briem (11,60) lag. Insgesamt wurden am Boden 44,85 Punkte erreicht, die Gäste erzielten 41,05 Punkte, was zum ersten Gerätesiegt der FC-Turner führte. Am zweiten Gerät zeigte Pascal Briem erneut Übungen wie sie im Buche stehen und erntete dafür 11,90 Punkte. Aber auch sein Turnkollege Rico Leitz (10,85), der seinen zweiten Wettkampftag in der Verbandsliga hatte, glänzte mit sauberen Kreisflanken. Am Pauschenpferd wurde so ein Sieg von 44,05:42,45 Punkten erkämpft.

An dritter Stelle folgten nach der olympischen Reihenfolge die Ringe. Hier trumpfte vor allem Tobias Schmelcher bei seinem Paradegerät auf und erturnte mit verschiedenen Kraftelementen und Variationen von Kreuzhängen in seiner Übung die Tageshöchstwertung von 11,30 Punkten. Durch die starken Leistungen seiner Turnkollegen Pascal Briem (11,00), David Dittrich (11,05), Christoph Schmelcher (10,55) und Lukas Schmidt (10,05) wurde der dritte Gerätesieg mit 43,90:42,55 Punkten verbucht.

Nach einer kurzen Pause ging es am Sprung weiter. Hier ist vor allem die Leistung von Nicolas Heck (11,90) zu betonen, welcher einen sogenannten Tsukahara zeigte und auch mit großem Applaus belohnt wurde. Diese Übung besteht aus einer Vierteldrehung und Salto rückwärts gehockt, welche erstmals von einem japanischen Meister 1970 in einer Weltmeisterschaft geturnt und nach ihm benannt wurde. Durch die sauber ausgeführten Übungen der Teamkollegen in den sicheren Stand erzielte der FC Hettingen auch an diesem Gerät einen weiteren Sieg mit 43,90:41,65 Punkten.

Raffinierte Übung

Am Barren zeigten die Sportler des FC Kurübungen, dominiert von Schwung- und Flugelementen. Hier erturnte Pascal Briem mit 11,90 Punkten eine weitere Tageshöchstwertung und bewies durch seine raffinierte Übung, dass er weiterhin in Topform ist. Auch Noah Wörner (11,00), der sich zuvor am Boden leicht verletzt hatte, rief seine starke Leistungen erneut ab und präsentierte absolut fokussiert seine Übung. Den Barren gewann der FC mit 44,95:42,45 Punkten.

Beim letzten Gerät, dem Königsgerät Reck, rief David Dittrich nochmals sein komplettes Potenzial ab und lieferte eine exzellente Kürübung mit 10,45 Punkten. Die restlichen Turner steuerten ebenso zu einem hervorragenden Gerätesieg bei, der sehr deutlich bei 41,60:31,85 Punkten ausging. So erzielte der FC einen Gesamtsieg von 263,25:242,00 Punkten. Bester Turner in der Einzelwertung war erneut Pascal Briem (66,85) dicht gefolgt von Tobias Schmelcher (65,50). Mit einem tobenden Applaus belohnten die Zuschauer den erfolgreichen Sieg der Kunstturner.

Als Kampfrichter waren Anita Briem, Christof Mackert, Christian Männle, David Huber und Hans Braun als Oberkampfrichter im Einsatz und sorgten für einen reibungslosen Wettkampfablauf. Die fachkundige Moderation lag in Händen von Roland Dittrich und das Wettkampfbüro wurde von Kristina Jaufmann geleitet.

Der nächste Wettkampf am Samstag, 14. März findet wieder in der Turnhalle in Hettingen statt und beginnt bereits um 12 Uhr. Hier gilt es, dem Verbandsligafavoriten TG Hanauerland die Stirn zu bieten und die Spitzenleistungen wiederholt abzurufen. misch

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 10.03.2020