Ergebnis-Kracher beim SV Heilbronn gelandet

Mit einem echten Kracher-Ergebnis machte die erste Mannschaft des SKC Markelsheim den Ausrutscher vom letzten Spieltag vergessen. Bei dem 7:1 (3313:3166) Auswärtssieg beim SV Heilbronn am Leinbach blieb man lediglich elf Holz unter dem dortigen Bahnrekord für ein Mannschaftsgesamtergebnis. Bereits die beiden SKC-Startspieler Dirk Marquardt und Torsten Hefner gingen aggressiv in die Offensive und ließen ihren Gegenspielern Christian Lang und Maurice Correll nicht den Hauch einer Chance. Beide Einzelduelle endeten mit unumstrittenen 4:0-Siegen (529:484 und 554:505) und der SKC lag gleich nach dem ersten Spieldrittel mit 94 Hölzern in Front.

In der Mittelpaarung reichte die Tagesform von Björn Maurer zwar nicht, um den Vergleich mit Arnold Schenker für sich zu entscheiden (1:3 bei 497:535), Robin Kaltenbach behielt dagegen einen kühlen Kopf. Trotz eines konstanten und spielstarken Auftritts von Alexander Mohr, blieb Kaltenbach unbeeindruckt und hielt in den meist engen Sätzen ordentlich dagegen. Das hart erarbeitete 2:2-Unentschieden reichte ihm dank der besseren Holzzahl (566:545) zum Mannschaftspunktgewinn.

Die Einsätze der Brüder Timo und Heiko Leber in der Schlussachse verliehen dem Wettkampf eine weitere Steigerung. Timo Leber brachte beim souveränen 3:1 (575:534)-Triumph über Andreas Vogt schon eine starke Leistung auf die Bahn, Heiko Leber legte noch einmal eine Schippe darauf. In einem hochklassigen Kräftemessen mit dem ebenfalls nicht in schlechter Verfassung kegelnden Steffen Hermann, sicherte er sich mit bemerkenswerten 592:563 Holz nach einem 2:2 nach Sätzen den letzten zu vergebenden Mannschaftspunkt. Hervorragende Resultate im zweiten (171 Holz) und vierten (156 Holz) Satz hatten ihm zu diesem Topwert und dem damit verbundenen Sieg aufgrund der Holzzahl verholfen.

Einen spürbaren Dämpfer erhielt die zweite Mannschaft im Heimderby gegen den TV Niederstetten. Die Partie ging mit 2:6 (3133:3173) verloren. Bereits die ersten Einzelspiele sollten hierbei richtungsweisend sein. Matthias Glaser traf auf einen regelrecht über sich hinauswachsenden Andreas Langer und verlor glatt mit 0:4 (519:568). Auch Alois Schneider fand gegen Jürgen Dörr nicht richtig in die Spur und gab sein Match 1:3 (497:526) ab.

Deftige Niederlagen setzte es auch für Wolfgang Stauch (1:3 bei 514:549 Holz gegen Tobias Fries) und Bruno Lang (1:3 bei 506:559 Holz gegen Sascha Feidel) in der Mittelpaarung. Damit lagen die Gäste bereits deutliche 166 Holz in Front und der Sieg war für den SKC schon verspielt. Christian Freymüller und Helmut Freymüller steckten zwar nicht zurück und holten noch einmal alles aus sich heraus. Die klaren Siege mit 4:0 (553:461) gegen Werner Raschdorf und 3:1 (544:510) gegen Daniel Reschke blieben aufgrund des enormen Rückstands jedoch wirkungslos.

Reinste Achterbahn

Die reinste Achterbahnfahrt durchlebte die dritte Mannschaft beim Auswärtsspiel in Öhringen gegen die Goldene 13. Erst mit den letzten Schüben wurde das Spiels entschieden, welches schlussendlich mit 5:3 (2982:2928) zugunsten der Öhringer endete.

Die Markelsheimer Startspieler Andreas Mehburger und Steffen Lehr zeigten zwar gute Leistungen, mussten gegen die top besetzte Öhringer Startachse mit einem höherklassigen Aushilfsspieler dennoch einen 42 Holz Rückstand hinnehmen.

Mit einer starken Kampfesleistung drehten Stefanie Freymüller und Juliane Neft das Spiel im Mittelteil sogar in eine 23-Holz-Führung. Gerd Reißenweber und Michael Rumm verspielten dann allerdings das lange zumindest noch möglich gewesene Unentschieden. jn

