Ella und Yella holen zwischen Blumen und Gärten die meisten Punkte

Drei Tage in Bewegung erlebten über 5000 Kinder und Jugendliche beim Landeskinderturnfest des Schwäbischen Turnerbundes auf dem Gelände der Bundesgartenschau in Heilbronn.

Ganz vorne mit dabei der TSV Markelsheim mit den meisten gemeldeten Turnerinnen und Turnern des Turngaus Hohenlohe und damit einer der größten unter den 180 teilnehmenden Vereinen aus Baden, Württemberg, Bayern und Westfahlen.

Dass nicht nur der olympische Gedanke „Dabeisein ist alles“ zählte, bewiesen Yella Peppel (Jahrgang 2006) und Ella-Louise Maier (Jahrgang 2007). Unter schwierigen Bedingungen lieferten sie zum Ende einer wettkampfreichen Saison nochmals Bestleistungen und höchste Bewertungen an allen drei Geräten des Wahlwettkampfes weiblich 13 und 12 Jahre Gerätturnen ab.

Yella Peppel wurde mit 35,20 Punkten Turnfestsiegerin ihres Jahrgangs und Ella-Louise Maier gewann mit 34,05 Punkten die Silbermedaille im Wettkampf der 12-jährigen. Zudem erreichten Julia Ignee (Jahrgang 2005) mit Platz 8 im Wahlwettkampf weiblich 14 Jahre Gemischt, Carolin Edler (Jahrgang 2004) mit Platz 9 im Wahlwettkampf weiblich 15 Jahre und Emilia Franziska Zaffran (Jahrgang 2010) mit Platz 10 im Wahlwettkampf weiblich neun Jahre Plätze unter den ersten Zehn. Bei aller Ernsthaftigkeit kam natürlich der Spaßfaktor nicht zu kurz. Seit Jahren kämpfen die bewegungsfreudigen Sportler zum Abschluss eines Kinderturnfestes um vordere Platzierungen beim „besonderen Wettbewerb“.

Dieses Jahr wurde wieder gepaddelt, geschwommen und gelaufen. Der Markelsheimer Nachwuchs stellte auch hier sein Bewegungstalent unter Beweis. So belegten die beiden gemeldeten Mannschaften Platz 6 und 11 von insgesamt 73 Teams.

Neu bei diesem Turnfest war der Wettbewerb „4INMOTION“. Ein Staffelwettkampf für vier TurnerInnen an vier Geräten. Da es dabei vor allem um Schnelligkeit geht und nicht um die Ausführung gab es ganz leise Kritik von Trainerseite. Aber bei den flinken AthletInnen kam das Teamevent besonders gut an. Die Mannschaft Markelsheim 4 meisterte den Parcours in nur 34,06 Sekunden und belegte damit den 14. Platz.

Die Markelsheimer Ergebnisse:

Wahlwettkampf männlich neun Jahre – Gerätturnen (54 Teilnehmer): 12. Fabian Pahl.

Wahlwettkampf männlich zehn Jahre - Gerätturnen (38 Teilnehmer): 21. Moritz Richard Frank.

Wahlwettkampf weiblich acht Jahre – Gemischt (45 Teilnehmer): 12. Julia Frieß.

Wahlwettkampf weiblich acht Jahre – Gerätturnen (92 Teilnehmer): 65. Mara Grünewald, 79. Sarah Wiedmaier, 89. Amela Kurtisi.

Wahlwettkampf weiblich neun Jahre – Gerätturnen (181 Teilnehmer): 10. Emilia Franziska Zaffran, 44. Lara Braun, 169. Lena Wolf. Wahlwettkampf weiblich zehn Jahre – Gemischt (184 Teilnehmer): 48. Lynn Hintermaier.

Wahlwettkampf weiblich zehn Jahre – Gerätturnen (155 Teilnehmer): 18. Alea Kohlschreiber, 25. Molina Fries, 37. Maxi Matthes, 42. Franka Metzger, 130. Leila Grünewald, 153. Janina Kuhn.l

Wahlwettkampf weiblich elf Jahre - Gemischt (167 Teilnehmer): 45. Stefanie Metzger.

Wahlwettkampf weiblich elf Jahre - Gerätturnen (160 Teilnehmer): 96. Merle Albrecht.

Wahlwettkampf weiblich zwölf Jahre – Gemischt (122 Teilnehmer): 29. Melina Milbaier, 38. Franka Engert.

Wahlwettkampf weiblich 12 Jahre - Gerätturnen (144 Teilnehmer): 2. Ella-Louise Maier.

Wahlwettkampf weiblich 13 Jahre – Gemischt (114 Teilnehmer): 26. Amelie Dollmann, 34. Milla Peppel

Wahlwettkampf weiblich 13 Jahre - Gerätturnen (126 Teilnehmer): 1. Yella Peppel, 21. Lara Metzger, 92. Tonia Helebrant

Wahlwettkampf weiblich 14 Jahre - Gemischt (65 Teilnehmer): 8. Julia Ignee.

Wahlwettkampf weiblich 15 Jahre Gerätturnen (38 Teilnehmer): 9. Carolin Edler, 12. Jule Marie Haas, 17. Jelena Kuhn. tsv

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 01.08.2019