Einmal top – das andere Mal dafür Flop

Nach der kurzen Winterpause startete die erste Herren-Landesliga-Volleyballmannschaft des TSV Röttingen in der Röttinger Schulturnhalle in die Rückrunde. Nachdem man sich in den letzten beiden Wochen mit Testspielen gegen zwei Mannschaften aus der Bayernliga vorbereitet hatte, galt es nun das Können gegen den SGS Erlangen sowie den VC Katzwang-Schwabach unter Beweis zu stellen.

Röttingen – Erlangen 3:0 (25:14, 25:20, 25:21). Los ging es gegen die SGS Erlangen. Röttingen glich nach einem Rückstand von vier Punkten aus und dominierte den ersten Satz. Dank durchgehend hoher Konzentration machte man kaum Eigenfehler und sicherte sich den ersten Satz mit 25:14. Auch im zweiten Satz hielt man die Konzentration weiterhin hoch. Dank einer präzisen Annahme setzten die Zuspieler nun permanent die beiden Mittelblocker im Angriff ein. Dies sorgte dafür, dass die gegnerischen Mitten häufig nicht zum Doppelblock auf den beiden Außenpositionen anschlossen und somit gegen die Außen-, sowie die Diagonalangreifer meistens nur noch ein Einerblock stellt.

Der Röttinger Angriff hatte leichtes Spiel und brachte harte und platzierte Schmetterschläge unter, die aufgrund der geringen Hallenhöhe, kaum von Erlangen abwehrbar waren. Sicher gewann Röttingen den zweiten Satz mit 25:20 Zählern. Auch im dritten Satz ließ man nichts mehr anbrennen. Der TSV ließ sich von kurzzeitigen Rückständen nicht irritieren und gewann den dritten Satz mit 25:21 Punkten. TSV Röttingen – VC Katzwang-Schwabach 1:3 (20:25, 17:25, 25:15, 22:25). In der zweiten Partie stand die Rückrundenpartie gegen den VC Katzwang-Schwabach an. Dem Gegner musste sich TSV in der Hinrunde deutlich mit 0:3 geschlagen geben. Auch die Revanche war folglich keine leichte Aufgabe. Bereits zu Beginn des ersten Satzes setzten sich die Gäste aus der Nürnberger Vorstadt – dank platzierter Aufschläge – zügig von der Heimmannschaft ab. Eigentlich regelmäßig ein Vorteil für die Heimmannschaft wurde die kleine Halle in der Partie den Röttingen zum Verhängnis. Auf seiten des TSV gelang es nicht, die harten Angriffsschläge des gegnerischen Diagonalangreifers ohne Deckenberührung anzunehmen.

Katzwang setzte sich daher weit ab. Den Rückstand holte Röttingen bis zum Satzende nicht mehr auf und musste sich mit 20:25 geschlagen geben. Im zweiten Satz versuchten die beiden Röttinger Zuspieler, den hohen Block der Gäste durch Passspiel auf die Außenpositionen zu umgehen. Allerdings merkte man dem Röttinger Team an, dass bereits der fünfte Satz gespielt wurde. Die Konzentration und Laufbereitschaft litten. Röttingen verlor den zweiten Satz verdient mit 17:25. Nun galt alle Hoffnung dem dritten Satz. Mit den Einwechslungen von Florian Weinberger und Luca Mehring kam frischen Wind in das Spiel. Dies zeigte Wirkung. Der Heimmannschaft gelangen wieder etliche Aktionen. Dies wurde mit einem deutlichen Satzgewinn von 25:15 Punkten belohnt. Nun galt es im vierten Durchgang der Partie den Satzausgleich zum 2:2 herzustellen. Kein Team setzte sich bis zum 20:20 entscheidend ab. Punkt für Punkt wechselte das Aufschlagsrecht die Seiten.

Beide Teams gaben nun alles. Mit dem besseren Ende für Katzwang. Am Satzende zeigten sich die Gäste beständiger, weshalb Röttingen den vierten Satz mit 22:25 Zählern, und damit die Partie, an Katzwang abgeben musste. Trotz Niederlage im zweiten Spiel sicherte sich Röttingen vorerst den zweiten Tabellenplatz. Doch der TSV Zirndorf II lauert schon auf Tabellenplatz drei mit ebenfalls 19 Punkten. Röttingen will auch in den letzten sechs Partien der Runde bestehen. Dies gilt es auch am nächsten Spieltag am Sonntag, 26. Januar, gegen den Tabellenersten TSV Stein unter Beweis zu stellen. TSV Röttingen: Hannes Dollmann, Lorenz Dollmann, Jochen Franz, Quintus Gohsrich, Luca Mehring, Paul Metzger, Leon Nast, Nico Schulz, Stefan Ott und Florian Weinberger. tsv

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 18.01.2020