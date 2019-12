Einige Wechsel wie aus dem Lehrbuch

Der Glaspalast in Sindelfingen ist allen Leichtathleten ein Begriff. Auch in der neuen Hallensaison, die gerade begonnen hat, ist Sindelfingen wieder Dreh- und Angelpunkt für Sportler aus Baden-Württemberg.

Den Auftakt zur Hallensaison machte die Veranstaltung „Run & Jump“, mit Sprints, Sprunglauf und Staffelläufen. Von der LG Hohenlohe/1. FC Igersheim waren drei Staffeln am Start.

In der Klasse WU14 mit den Jahrgängen 2007 und 2008 war die LG sogar mit zwei Staffeln am Start. Im zweiten Vorlauf begann Startläuferin Alea Menikheim (2007) furios und lief nach 30 Metern schon an ihrer ersten Gegnerin vorbei. Nach einem tollen Wechsel auf Blanka Hermann (2008) baute die ihren Vorsprung sogar aus. Auch der Wechsel von der stark auftretenden Lara Zehnder auf Nelly Breunig war sehr gut. Mit 28,90 Sekunden lief Nelly Breunig das Quartett überlegen in diesem Zeitlauf zum Sieg. Damit war der Einzug ins Finale der vier schnellsten Staffeln geschafft.

Die zweite Staffel der LG war mit Abstand die jüngste Staffel, präsentierte sich aber dennoch sehr gut. Mit Startläuferin Alice Ghidelli (2008), Martina Ghidelli (2009), Lara Blagojevic (2009) und Faina Hofmann (2008) erzielte die Staffel über die Hallenrunde in 31,16 Sekunden eine sehr starke Zeit. Was besonders beeindruckte war der Wechsel von den jüngsten Athleten dieser Staffel, denn Martina Ghidelli (2009) wechselte auf Lara Blagojevic (2009) tatsächlich lehrbuchreif. Mit 31,16 Sekunden belegte die Staffel schließtlich den neunten Platz.

Im Finale der schnellsten Staffeln zeigten sich die Igersheimer wieder Sprintstark, doch waren die Wechsel nicht so harmonisch wie im Vorlauf. Mit 29,12 Sekunden belegte man schließlich den dritten Platz.

Für die U12 gab es eine gemischte Hindernis-Staffel über 6x40 Meter, bei der eine Sprintstrecke und eine Bahn mit Hindernissen gelaufen wurde. Es war schon beeindruckend, welche Leistung Ines Hofmann (2011), Lena Knebel (2011), Kairon Scott-Backes (2010), Elias Quandt (2009), Martina Ghidelli (2009) und Lara Blagojevic (2009) hier ablieferten. In 1:35,90 Minuten belegte man den zweiten Platz hinter Sindelfingen. hl

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 28.12.2019