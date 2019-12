Ein Wechsel an der Tabellenspitze

In der Kreisoberliga Luftgewehr-Auflage verdrängt der SV Mudau I mit 937,8 Ringen den bisherigen Tabellenführer SG Buchen I von Platz eins. Mit 315,8 Ringen erzielte Simone Bärhausen (SV Mudau) das beste Einzelresultat. Zum Rückrundenauftakt wechselte auch in der Kreisliga A die Tabellenführung; neuer Spitzenreiter ist der SV Schloßau I. Bester Einzelschütze war Georg Schädle (SG Buchen) mit 311,6 Ringen. In der Kreisliga B ist der SV Altheim II weiterhin Tabellenführer und Bernd Neuberger ist mit 313,8 Ringen bester Einzelschütze.

Kreisoberliga: KKS Osterburken I – SG Buchen I 922,5:922,0, SV Altheim I – SV Mudau I 929,3:937,8, SV Hettingen I – SGi Walldürn I 928,7:931,1. Einzel: Simone Bärhausen (SV Mudau, 315,8), Rolf Schneider (SGi Walldürn, 314,5), Raimund Müller (SV Altheim, 312,8), Anton Schmitt (SV Hettingen, 312,5), Stefan Straub (SV Mudau, 311,2). Tabelle: 1. SV Mudau I 5590,6; 2. SG Buchen I 5586,0; 3. SGi Walldürn I 5582,8; 4. SV Altheim I 5575,2; 5. SV Hettingen I 5556,5; 6. KKS Osterburken I 5521,8.

Kreisliga A: SV Rippberg I – SG Buchen II 908,0:902,0, SV Hainstadt I –SV Schloßau I 906,4:913,4, SG Buchen III – SV Mudau II 922,6:908,3. Einzel: Georg Schädle (SG Buchen, 311,6), Gerhard Mechler (SV Mudau, 311,4), Wolfgang Friedel (Schloßau, 311,1), Achim Schubert (SG Buchen, 308,0), Helmut Pöpperl (SV Hainstadt, 306,2). Tabelle: 1. SV Schloßau I 5508,4, 2. SG Buchen III 5507,5; 3. SG Buchen II 5506,5; 4. SV Mudau II 5460,5; 5. SV Hainstadt I 5451,7; 6. SV Rippberg I 5444,2.

Kreisliga B: SV Rippberg II – SSV Hornbach I 908,5:911,3, SV Altheim II – SG Buchen IV 933,1:897,1, SGi Walldürn II (ohne Gegner) 909,1, SG Buchen V – SV Hettingen II 891,1:901,2. Einzel: Bernd Neuberger (SV Altheim, 313,8), Jutta Ott Dahlhues (SV Rippberg, 311,0), Bernd Mackert (SV Hettingen, 310,6), Elke Neuberger (SV Altheim, 309,8), Dr. Isolde Adler (SV Altheim, 309,5. Tabelle: 1. Altheim II 5535,5; 2. Hornbach I 5443,2; 3. SV Hettingen II 5401,1; 4. SGi Walldürn II 5370,9; 5. SG Buchen IV 5363,5; 6. SG Buchen V 5335,3; 7. SV Rippberg II 5333,6. bie

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 10.12.2019