Ein goldener Auftakt für die SSC-Athleten

Zum Auftakt der Triathlon-Saison nahmen Sportler des SSC Taubertal am „Swim-and-Run-Wettbewerb“ des SV Würzburg erfolgreich teil. Die Veranstaltung war ein echter Gradmesser für die SSC-Athleten. Nachwuchstriathleten aus ganz Bayern waren am Start, da der Wettbewerb in die Wertung des Nachwuchscups des Bayerischen Triathlonverbandes eingeht.

Jonas Frieß startete in der Wertung Jugend B der 14 und 15 Jährigen, während Jakob Frieß in der Wertung Schüler A der 12 und 13 Jährigen startete. Für beide galt es zunächst die 400 Meter Freistil zu absolvieren. Hier ist Durchsetzungsvermögen gefragt, da teilweise bis zu sechs Schwimmer auf einer Bahn starteten. Trotz einiger Ellenbogenhiebe und Fußtritte setzte sich Jonas Frieß in seinem Lauf bald ab. Mit einer Zeit von 4:58 Minuten war er der schnellste Schwimmer in der Altersklasse Jugend B. Auch Jakob Frieß schwamm stark und erreichte mit 5:26 Minuten die zweitbeste Schwimmzeit der Altersklasse Schüler A. Der Start im anschließenden Zwei-Kilometer-Lauf erfolgte nach dem Jagdstartprinzip, bei denen die zeitschnellsten Schwimmer zuerst starteten und die übrigen Wettkämpfer mit dem entsprechendem Zeitrückstand aus dem Schwimmen die Verfolgung aufnahmen. In ordentlichen 7:41 Minuten belegte Jonas Frieß schließlich einen guten 10. Platz in der Gesamtwertung, was Platz zwei im Jahrgang 2006 bedeutete. Noch besser lief es für Jakob Frieß. Trotz widriger äußerer Bedingungen auf einer sehr matschigen Laufstrecke durch das Sieboldwäldchen, beendete er die Strecke in 7:31 Minuten als Drittschnellster. Dies bedeutete am Ende Platz eins in der Gesamtwertung Schüler A mit einer Gesamtzeit von 12:58 Minuten und mehr als 20 Sekunden Vorsprung auf den Zweitplatzierten. Die gute Trainingsarbeit über den Winter hat sich also schon früh in der Saison ausgezahlt. Vor allem die Kooperation mit der LG Hohenlohe unter Lauftrainer Thorsten Heß trägt Früchte. ssc

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 29.02.2020