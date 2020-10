Drei Hölzer besiegelten die Niederlage

Die Kegler des SKC Markelsheim müssen einmal mehr mit gemischten Gefühlen auf den Spieltag vom vergangenen Wochenende zurückblicken.

Die erste Mannschaft kassierte im Heimspiel gegen den KVS Waldrems eine „hauchzarte“ und deshalb besonders ärgerliche 3:5 (3244:3247)- Niederlage. In der Startpaarung war der Markelsheimer Plan zunächst noch aufgegangen. Dirk Marquardt zeigte sich in starker Verfassung und sammelte mit dem besten Tageseinzelergebnis nahezu schon mühelos bei seinem 3:1 (577:528) über Zeljko Valjetic den ersten Mannschaftspunkt ein. Torsten Hefner tat es ihm gleich, musste sich seinen Punkt beim 2:2 (553:545) gegen Helmuth Reiter nach zwei verlorenen Auftaktsätzen allerdings mit dem Rücken zur Wand erst hart erkämpfen. Mit insgesamt 57 Hölzern in Front sah für die Hausherren zu diesem Zeitpunkt noch alles rosig aus.

In der Mittelpaarung folgte dann der Einbruch. Robin Kaltenbach kam erst im dritten Satz richtig in Tritt und schaffte es daher nicht Ingo Lange entscheidend zuzusetzen. Er verlor vorzeitig mit 1:3 (509:540). Ähnlich durchwachsen lief es für Helmut Freymüller, dem es nicht gelang die benötigte Konstanz auf die Bahn zu bringen, so dass er sein Spiel ebenfalls mit 1:3 (511:543) an Sylvio Trost abgab. Die Führung hatte sich somit in einen Sechs-Holz-Rückstand umgewandelt, der aber noch alle Möglichkeiten offenließ.

Im Schlussdrittel erlebten die Beteiligten dann einen echten Krimi auf den Bahnen, da praktisch bis zu den letzten Schüben der Spielausgang ungewiss blieb. Heiko Leber sollte in dem Herzschlagfinale die Trümpfe in seinen Händen behalten. Das 2:2 (535:533) gegen Wolfgang Meyer reichte aufgrund zwei geworfener Kegel mehr für den Punkt. Timo Leber spielte ein Holz mehr als Harald Restifo (559:558), was in diesem Fall jedoch nichts nutzte, da der Gast nach Sätzen mit 3:1 vorne lag. Damit waren schlussendlich nur drei Hölzer ausschlaggebend für die bittere Niederlage.

Die zweite Mannschaft kegelte sich dagegen den Frust aus ihrem Fehlstart von der Seele und besiegte die SG Hüttlingen-Hofen zu Hause mit 6:2 (3011:2921).

Nach dem ersten Spieldrittel hatte sie noch Bangen müssen. Matthias Glaser hatte 1:3 (490:498) gegen Joachim Bernthaler und Manfred Lehr mit 1:3 (491:515) gegen Albert Müller verloren. Alois Schneider und Steffen Lehr machten diesen Rückstand schnell wett. Schneider besiegte Reinhard Kunz mit 3:1 (491:461), Lehr bezwang Rudolf Fuchs ebenfalls mit 3:1 (475:446).

Die beiden treffsichersten Markelsheimer sollten aber erst kommen. Der nach Verletzung wieder ins Team gerückte Christian Freymüller schaffte beim 2:2 (525:510) gegen Dieter Jandl dank besserer Gesamtholzzahl den Einzelspielsieg. Bruno Lang fertigte anschließend Jan Ohlemann mit 4:0 (539:491) klar und deutlich abab.

Die gemischte Mannschaft wartet unteressen weiter auf die ersten Punkte. Ihr Auswärtsspiel beim SKC Sulzdorf ging mit 2:6 (2743:2836) verloren.

Die SKC-Startspieler Stefan Kuhnhäuser und Michael Rumm waren ihren Gegnern jeweils nicht gewachsen und unterlagen deutlich. Rumm hatte sich aufgrund seiner Probleme mit der Bahn nach 45 Schüben sogar gegen Hans Kübler auswechseln lassen. Juliane Neft und Stefanie Freymüller münzten in der Mittelpaarung zwar den aufgelaufenen Rückstand mit den besten Markelsheimer Einzelergebnissen (487 und 469 Holz) in eine zwischenzeitliche Führung von 29 Holz um. Wolfgang Stauch und Andreas Mehburger konnten diesen Vorsprung jedoch nicht halten, der SKC Sulzdorf hatte seine stärksten Spieler an den Schluss gesetzt. Zur erwähnen ist hier insbesondere Janos Szekeres, der mit einem Endergebnis von 556 Holz regelrecht in einer Liga für sich spielte und nicht zu halten war. jn

