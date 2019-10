Drei FC-Turner für Landeskader nominiert

Für den Bundespokal im Gerätturnen am, Sonntag, 3. November, in Koblenz wurden Lucas Staudinger, Robert Balint und Christoph Schmelcher in die Auswahlmannschaft vom Badischen Turnerbund nominiert. Alle drei Kunstturner vom FC Viktoria Hettingen haben bei verschiedenen Wettkämpfen auf Badischer Ebene Landesfachwart Tibor Mellert vom BTB überzeugt und wurden daraufhin in den Kader berufen. Der Mannschaftswettkampf in Isselhorst findet an den olympischen Geräten Boden, Pauschenpferd, Ringe, Sprung, Barren und Reck statt. FC-Vorsitzender Timo Steichler und das gesamte Trainerteam der Viktoria freuen sich über die Berufung durch den Badischen-Turner-Bund. fs/Bild: FC Hettingen

