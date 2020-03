Die Meisterschaft ist auch noch drin

TSV Zirndorf II – TSV Röttingen 1:3 (20:25,25:18,16:25,16:25)

Röttingen: Simeon Baumann, H. Dollmann, L. Dollmann, Franz, Gohsrich, Mehring, Metzger, Nast, Schulz, Ott und Weinberger.

Begleitet von zahlreichen heimischen Fans reiste die erste Herrenmannschaft der Volleyballer des TSV Röttingen am Samstag, 7. März, nach Zirndorf. Mit einem Sieg konnte Röttingen den Relegationsplatz zur Bayernliga klarmachen und musste nicht auf Schützenhilfe anderer Teams hoffen.

Mit Stammformation

Die Verantwortlichen beim TSV setzten auf ihre eingespielte Stammformation, die die vergangenen vier Partien bereits entscheid. Von Beginn an zeigten beide Mannschaften, dass sie zurecht im forderten Bereich der Tabelle standen. Während Zirndorf mit viel Risiko in den Aufschlägen agierte und zunächst viele Fehlaufschläge hinnehmen musste, war Röttingen gleich zu Beginn der Partie mit einigen sehenswerten Blocks von Nast und Mehring erfolgreich.

Bis zum Ende des ersten Satzes leistete sich Röttingen noch unnötige individuelle Fehler, was eine klare Führung verhinderte. So konnte sich keine der beiden Mannschaften absetzen. Mit den besseren Aktionen gegen Ende gewannen die Gäste den ersten Durchgang mit 25:20 Punkten.

Den Beginn des zweiten Satzes verpatzten die Röttinger Männer. Gleich zu Beginn musste man einen Rückstand von 0:8 Zählern hinterherlaufen.

Mit harten Sprungaufschlägen sorgte der Zirndorfer Zuspieler mit einer feinen Einzelleistung für eine Aufschlagsserie, gegen die die Jungs aus Röttingen zunächst nicht vorbereitet waren. Zirndorf gelang es in der Folge, den Vorsprung bis zum Satzende von 25:18 zu verwalten und nach Sätzen die Partie vorerst auszugleichen.

Im dritten Satz starteten die Röttinger besser. Der TSV konnte dank starker Blockarbeit und konstant druckvollen Aufschlägen bereits von Beginn dem Gegner enteilen. Zirndorf blieb mit weiteren Sprungaufschlagen glücklos und hatte dem variablen Kombinationsspiel von Gohsrich und L. Dollmann in dieser Phase wenig entgegenzusetzen.

Wieder spielbestimmend

Der TSV Röttingen bestimmte nun wieder das Geschehen auf dem Feld und entschied den dritten Satz deutlich mit 25:16 Punkten.

Auch im vierten Satz ließen die Gäste nicht mehr nach. Im Außenangriff sorgten Metzger und Kapitän H. Dollmann für den nötigen Angriffsdruck und auch der Annahmeriegel um Libero Ott eröffnete einen geordneten Spielaufbau. Getragen von den mitgereisten Fans der Fußballabteilung gewannen die Röttinger Männer den vierten Satz mit 25:16 Zählern und damit das Spiel mit 3:1.

Relegation sicher

Mit weiteren drei Punkten für die Tabelle verweilt Röttingen nach dem letzten Saisonspiel auf dem ersten Platz und hat bereits den Relegationsplatz zur Bayernliga sicher. Nachdem Mitkonkurrent Stein in der zweiten Partie gegen Zirndorf unterlag, hat Röttingen derzeit fünf Punkte Vorsprung an der Tabellenspitze. Stein hat allerdings noch zwei Partien offen und damit die Chance auf sechs Punkte durch zwei Siege am Samstag, 21. März.

Röttingen wird an diesem Tag auf die Ergebnisse aus Stein gespannt warten. Patzt Stein erneut, kann Röttingen dadurch Meister der Landesliga Nord-West werden und hatten den Direktaufstieg in die Bayernliga erreicht.

Nach dem letzten Saisonspiel verabschiedete die Mannschaft den langjährigen Kapitän Florian Weinberger und auch Jochen Franz, die beide – nach mehr als acht Jahren in der ersten Mannschaft – in der kommenden Saison nicht mehr im Kader des TSV Röttingen zur Verfügung stehen werden. tsv

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 11.03.2020