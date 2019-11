Die Hohenloher kommen

Die erste Männermannschaft bestreitet ihr viertes Auswärtsspiel bei der TV Germania Großsachsen II. Die Drittliga-Reserve steht derzeit ganz oben in der Tabelle und ist klarer Favorit. Die Damen treffen am Sonntag auswärts auf den TV Flein II und die Zweite aus Buchen trifft Zuhause auf die Reserve HSG Hohenlohe II.

Die Damen treten am Sonntag, 17. November, in der Sanberghalle in Flein an. Die Fleiner stehen mit 4:6 Punkten auf dem neunten Tabellenplatz. Die Buchener Mädels liegen mit 5:9 Punkten auf Platz sieben. Die Mannschaft von Grolmuß/Hollerbach werden dennoch nicht als Favorit in die Partie gehen. Anwurf wird am Sonntag um 15 Uhr in Flein sein. Den Heimspielsonntag eröffnet die männliche B-Jugend, sie trifft auf den TV Bad Rappenau. Die Rappenauer Wölfe tun sich generell in der Buchener Sport- und Spielhalle schwer, somit könnte ein Sieg für die Buchener herausspringen. Anpfiff ist um 16 Uhr.

Danach bestreitet die zweite Mannschaft ihr viertes Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten HSG Hohenlohe II. Die Buchener um Betreuer Uwe Kirchgeßner, liegen mit 6:4 Punkten auf einem sehr guten fünften Rang und möchten weiterhin im Tabellenmittelfeld bleiben. Gegen die Schwaben muss ein Sieg in jedem Falle drin sein. nir

