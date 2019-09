Deutschlandweit auf Rang 13

Beim Finallauf zum MPDV-Cup in Remchingen hielt Despina Knapp vom VfR Waldkatzenbach in der Klasse U11 als einzige Fahrerin die Farben des Vereins hoch.

Znächst mussten die Teilnehmer zu den Technikübungen antreten, um sich durch diese eine möglichst gute Startposition für das spätere Hauptrennen zu erkämpfen. Allerdings stürzte Despina Knapp hier und kam daher nur auf den sechsten Platz. Als Konsequenz musste sie das Rennen aus einer der hinteren Reihen beginnen. Wegen eines erneuten Sturz im Rennen konnte sie sich nicht mehr verbessern und landete hier ebenfalls auf dem sechsten Platz. In der Cup-Gesamtwertung landete sie auf dem vierten Platz.

In Weißenfels fanden die Finalläufe zur Mountainbike-Nachwuchs-Bundesliga statt, bei denen Lea Kumpf für den VfR Waldkatzenbach an den Start ging. Zunächst standen die Läufe zum XCE-Eliminator auf dem Programm. Bei dieser speziellen Wettkampfform mussten die Teilnehmer auf einer technisch anspruchsvollen Kurzstrecke zuerst eine gezeitete Runde absolvieren. Die schnellsten 16 Fahrer qualifizierten sich dann für die Finalläufe. Hier treten immer vier Fahrer gegeneinander an, von denen die besseren eine Runde weiter kommen. Nach einer mittelmäßigen Qualifikationsrunde, erreicht Lea Kumpf mit der zwölftbesten Zeit zwar die Finalläufe, schied hier aber im ersten Wertungslauf aus.

Am nächsten Tag stand das abschließende Cross-Country-Rennen auf dem Programm, bei dem die Startplätze entsprechend der Ergebnisse vom Samstag eingenommen wurden. Lea kam daher als Vorletzte aus dem Startloop, bevor es auf die anstrengenden drei Runden mit einer Gesamtlänge von 10 km und über 300 Höhenmetern ging. Hier kam sie schließlich als Zehnte ins Ziel.

In der Meisterschaftswertung verbesserte sie sich um einen Platz auf den 13. Gesamtrang. maho

