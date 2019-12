Deutsche Meister sind ermittelt

Antonia Lottner und Daniel Masur heißen die neuen Deutschen Meister im Hallen-Tennis. Bei den nationalen Titelkämpfen in Biberach an der Riß siegte die an Position zwei gesetzte Lottner im Endspiel gegen Katharina Hobgarski mit 6:1, 3:6 und 6:1. Bei den Herren gewann Daniel Masur seinen 2. nationalen Titel gegen Leonard von Hindte durch einen 6:1, 6:3-Finalsieg. Ulrich Klaus, Präsident des Deutschen Tennis Bund (DTB): „Biberach ist ein fester Bestandteil des Turnierkalenders in Deutschland. Spielerinnen und Spieler kommen wegen der familiären Atmosphäre und der super Organisation sehr gerne hierher.“ Thomas Heil, DTB-Vize-Präsident Wettkampfsport. „Man merkt dem Württembergischen Tennis-Bund und dem gesamten Organisationsteam die Erfahrung an. Wir freuen uns schon auf die – mindestens – nächsten beide Jahre in Biberach.“ aa

