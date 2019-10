Deutliches 9:3 beim BJC Buchen

Nur wenige Spiele wurden in den Kreisklassen im Tischtennisbezirk Buchen an diesem Spieltag ausgetragen. Dabei verteidigte die SpVgg Sindolsheim ihren zweiten Tabellenplatz in der Kreisliga.

Kreisliga

Deutlich mit 9:3 gewann die Spvgg. Sindolsheim ihr Gastspiel beim allerdings ersatzgeschwächten BJC Buchen III. Für die Gäste waren A. Hettinger, D. und J. Kautzmann, J. Stätzler sowie J. Rieger erfolgreich, die Zähler des BJC erzielten das Doppel L. Müller/A. Dörr sowie im Einzel Müller und J. Lenzen. Den zweiten Sieg im zweiten Spiel feierte der SV Rippberg mit einem überraschend klaren 9:2-Auswärtserfolg beim SV Seckach II. Rippberg spielte in der Aufstellung C. Pöschko, A. Fröschen, A. und J. Wagner, U. Trabold sowie S. Gärtner, für Seckach punkteten D. Parstorfer und M. Walz.

Kreisklasse A

Auf den dritten Platz kletterte der TTC Korb III durch ein 8:2 gegen den TV Hardheim II. Die Gäste hatten zwar den besseren Start und gingen durch ihre Doppel H. Eckert/B. Reiter sowie J. Künkel/W. Sisow mit 2:0 in Führung, doch dann punkteten nur noch die Hausherren mit je zwei Einzelerfolgen von L. Böhm, L. Tröger, J. Übele und B. Jaeger-Böhm zum letztlich klaren Heimsieg. Einen 8:1 Kantersieg verbuchte die SpVgg Sindolsheim II bei der SG Höpfingen-Walldürn III. Die Spvgg. spielte in Bestbesetzung mit M. Häfner, Ch. Geiger, Markus Gakstatter und J. Fuchs, für die von Personalproblemen geplagte SG erzielte Ch. Wüst den Ehrenpunkt.

Kreisklasse B

Eine klare Angelegenheit war der 10:0-Kantersieg des VfB Sennfeld III über den BJC Buchen IV. Sennfeld spielte mit O. Sebert, W Gniosdorz, S. Geiger und W. Karpstein, für die Gäste reichte es nur zu sieben Satzgewinnen. Mit einem gerechten 5:5 Unentschieden (Satzverhältnis 18:19) trennten sich die SG Höpfingen-Walldürn IV und der SV Adelsheim V.

Die Gastgeber hätten dabei auch nur mit zwei Spielern antreten können, denn das vordere Paarkreuz mit Jens Eiermann und A. Böhrer blieb im Einzel wie im Doppel ungeschlagen und erzielte sämtliche fünf Punkte für die SG. Die Zähler für Adelsheim errangen im Doppel J. Rüppel/M. Schaaf sowie im Einzel Schaaf (2), der ebenso ungeschlagen blieb, und E. Rüppel (2). dk

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 24.10.2019