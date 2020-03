Der Titelanwärter kommt nach Hettingen

Die Kunstturner vom FC Viktoria Hettingen empfangen am Samstag, 14. März, die Verbandligamannschaft TG Hanauerland II. Beide Vereine starteten bisher mit jeweils zwei Siegen optimal in die Verbandsligasaison und haben beide noch eine weiße Weste. Die Mannschaft der TG Hanauerland II ist klar auf den Meisterschaftstitel fokussiert und hat ein starke ausgeglichene Mannschaft mit Kunstturnern, die Bundesligaerfahrung haben. Die Kunstturner vom FC Hettingen möchten den Wettkampf so lange wie möglich offen halten und hoffen auf den ein- oder anderen Gerätesieg. Durch die starke Unterstützung der Fangemeinde wird dies hoffentlich auch gelingen. Der Wettkampf beginnt um 12 Uhr in der Sporthalle in Hettingen und für große Spannung ist somit gesorgt. ls/Bild: FC Hettingen

