Der „Sprungfloh“ holt einen dritten Platz

Eines der wenigen Leichtathletik-Hallensportfeste für den Nachwuchs, das auf Tartan ausgetragen wird, fand in Ulm für statt. Mit rund 600 Teilnehmern war es eine große Herausforderung für den Ausrichter. Landestrainer Christian Hummel, der im WLV für den Nachwuchs verantwortlich ist, führte auch Gespräche mit den Trainern der Vereine, so auch mit dem Trainer-Team der LG Hohenlohe/1. FC Igersheim, Bruno Ledwig, Bettina Fischbeck und Ruth Nowack.

Einer der Höhepunkte aus Igersheimer Sicht war der Hochsprung der Klasse W12. Blanka Herrmann – von Trainer Bruno Ledwig als „Sprungfloh“ bezeichnet, stellte mit 1,32 Meter eine neue PB auf, was ihr zum dritten Platz verhalf. Nelly Breuning mit 1,29 Meter belegte den 6. Platz. Über die 60 Meter Hürden setzte sich Alice Ghidelli so richtig in Szene. Mit einer schon ansprechenden Technik belegte sie in 11,77 Sekunden den vierten Platz. Nelly Breuning blieb an der letzten Hürde hängen, verhinderte aber mit Geschick einen Sturz, 12,03 Sekunden reichten dann zum siebten Platz. Carlotta Peppel und Sophia Quenzer starteten zum ersten mal in der Klasse U18, das bedeutet für beide des Jahrgangs 2004 angehörend, dass in den Wettkämpfen die Sieger immer mit den Jahrgang 2003 ermittelt werden. Beide konnten sich in ihren Disziplinen im Mittelfeld platzieren und hatten überwiegend nur den älteren Jahrgang jeweils vor sich.

Über 60 Meter Hürden gewann Sophia Quenzer ihren Zeitlauf in 10,07 Sekunden, dahinter lag Carlotta Peppel mit 10,31 Sekunden, was in der Gesamtwertung die Plätze neun und zehn ergab. Im Hochsprung übersprangen beide 1,50 Meter was den vierten Platz einbrachte. Bestleistungen erzielten sie über 60 Meter. Carlotta Peppel mit 8,52 Sekunden und Sophia Quenzer mit 8,66 Sekunden. Drei Mal Bestleistung für Alea Menikheim/W13. Im Sprint über 60 Meter in 9,14 Meter, das brachte den 9. Platz. Dazu kamen 4,22 Meter im Weitsprung und dem vierten Platz. Im Hochsprung überquerte sie 1,26 Meter.

Marlene Stegers/W14 hatte mit den 10. Plätzen im Kugelstoßen und über die 60 Meter Hürden ihre besten Platzierungen. Elias Koch/M14 war der einzige Junge aus Igersheim, der an den Start ging. Vor allem im Hürdensprint verbesserte sich Elias Koch um 7/10 auf 11,70 Sekunden, was den siebten Platz einbrachte. Die 60 Meter lief er in 9,54 Sekunden und sprang 4,09 Meter weit.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 11.01.2020