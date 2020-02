Das 5:3 in Kornwestheim macht Mannschaft wieder Hoffnung

Bad Mergentheim.Die erste Badmintonmannschaft des TV Bad Mergentheim reiste zu ihren Auswärtsspielen am 6. Spieltag der Landesliga Neckar/Hohenlohe nach Mühlacker und Kornwestheim. Nach den vier Auswärtsniederlagen galt es, an die Leistungen der gewonnenen Heimspiele anzuknüpfen.

Gegen die Gegner des BV Mühlacker hatte man zuhause eine knappe Niederlage hinnehmen müssen und wollte deshalb Revanche nehmen. Doch dies gelang nicht: Punkte zum 3:5-Endstand erzielten das 2. Herrendoppel Reiß/Seeber sowie das erste Herreneinzel von Martin Rein und das Dameneinzel von Jenny Beiersdorf.

Alle anderen Partien gingen im dritten Satz verloren, so dass ein Unentschieden nicht mehr möglich war.

Im Abendspiel machten es die Badmintonspieler vom TV Bad Mergentheim besser, als sie in veränderter Aufstellung gegen den SV Kornwestheim antraten. Dabei verlor zwar das Damendoppel Sabine Bieber/Lisa Beiersdorf trotz guter Leistung knapp in drei Sätzen, und auch das erfolgsverwöhnte Doppel Reiß/Seeber musste sich im dritten geschlagen geben sowie auch das neuformierte Mixed Jenny Beiersdorf/ Philipp Seeber.

Fünf Punkte zum Sieg

Die fünf Punkte zum 5:3-Sieg holten alle drei Herreneinzel, Martin Rein, Alexander Gabriel, Timo Reiß sowie Jenny Beiersdorf im Dameneinzel und Rein/Gabriel im Herrendoppel. Diese Leistungen gilt es jetzt für die noch ausstehenden vier Heimbegegnungen zu konservieren. Zuschauer sind zum Badminton-Match in der Kopernikus-Sporthalle am Sonntag, 15. März, ab 15 Uhr willkommen. be

