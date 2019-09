Da ist für Jedermann etwas dabei

Schon seit mehr als 25 Jahren veranstaltet der TV Niederstetten im Rahmen des Herbstfestes seinen traditionellen Herbstfestlauf.

Niederstetten. Auch in diesem Jahr können alle Aktiven und Hobbyläufer am 21. September beim Herbstfest-Jubiläumslauf durch die Innenstadt von Niederstetten mitmachen. Auch die Winzertänzer werden wieder mit einem Wettstreit „Rot gegen Grün“ das läuferische Programm mitgestalten.

Wie auch in den vergangenen Jahren erstreckt sich die Laufstrecke für die Läufe Mini B/Mini A/ Schülerlauf und Jugend- /Jedermannlauf mitten durch Niederstetten. Die 1000 Meter-Strecke verläuft wie folgt: Albert-Sammt-Straße – Bahnhofstraße – Hauptstraße – Alte Turnhalle – Seestraße – Hauptstraße zum Marktplatz und zurück zum Ziel am Rathaus.

Da sich auch die 400 Meter-Strecke für die kleinsten Läufer (Mini C) bewährt hat, wird sie auch in diesem Jahr wieder angeboten: Start ist hier ebenso am Rathaus über die Albert-Sammt-Straße – Bahnhofstraße – Hauptstraße über den Marktplatz wieder zurück zum Rathaus. Der „Team4One-Jubiläums-Hauptlauf“ erstreckt sich über 10 km und startet am Rathaus – Albert-Sammt-Straße – Bahnhofstraße – Hauptstraße – Alte Turnhalle – Seestraße – Festplatz – Burgwiesenstadion – Festplatz – Innenstadt – Rathaus. Hier müssen drei Runden gelaufen werden.

Folgende Laufklassen werden ab 13.30 Uhr angeboten: Minilauf C über eine Runde (400 Meter) für Kinder (2014 und jünger) sowie Minilauf B über eine Runde (1000 Meter) für Schüler/innen der Jahrgänge 2010 bis 2013, bei beiden Läufen gibt es keine Wertung. Minilauf A über eine Runde (1000 Meter) für Schüler/innen der Jahrgänge 2008 und 2009, ab etwa 14.20 Uhr Schülerlauf über zwei Runden mit je 1000 Meter für die Jahrgänge 2006 und 2007.

Um circa.14.40 Uhr startet dann der Jederfrau/-mannlauf A (Jahrgang 1979 und jünger).B (Jahrgang 1978 und älter) und der Jugendlauf C (Jahrgang 2002 – 2005) über drei Runden je 1000 Meter. Nach dem Einlagelauf der Winzertänzer wird dann gegen 15.30 Uhr der „Team4One“-Hauptlauf anlässlich des 10-jährigen Jubiläums gestartet. Über drei Runden von insgesamt circa zehn Kilometern ist dieser Lauf offen für alle Klassen. Die Altersklassenwertung erfolgt in zehner Schritten.

Zeitgleich startet der Staffellauf, der in den Hauptlauf integriert ist und wie folgt aussieht: Jugend (Jahrgang 2001 und jünger): drei Personen jeweils eine Runde mit je 3300 Meter.

Erwachsene: drei Personen jeweils eine Runde mit je 3300 Meter.

Alle Teilnehmer der Miniläufe, des Schülerlaufs, des Jugendlaufs, des Jederfrau/Jedermannlaufs sowie die Plätze eins bis drei des Hauptlaufs erhalten Urkunden. Für alle weiteren Platzierungen stehen die Urkunden ab Anfang Oktober auf der Homepage des TV Niederstetten zum Download bereit.

Für die Plätze eins bis drei gibt es Medaillen außer die Miniläufe C und B. Alle Kinder der Miniläufe sowie des Schülerlaufs können sich über einen Freifahrt-Chip freuen. Die Siegerehrung ist nach Beendigung des Hauptlaufs ab ungefähr 17. 15 Uhr im Festzelt.

Der Herbstfestlauf des TV Niederstetten ist bei der Laufgemeinschaft Tauberfranken der letzte Lauf des Jahres. Für alle Läufer, die an mindestens drei der fünf Veranstaltungen teilgenommen haben, findet die Siegerehrung nach der Herbstfestlaufsiegerehrung im Festzelt statt.

Angemeldet werden kann über die Homepage des TV Niederstetten oder schriftlich an: TV Niederstetten 1862 e.V., Seestraße 2, 97996 Niederstetten. Meldeschluss ist der 16. September 2019 und Nachmeldungen sind bis 30 Minuten vor dem Start des jeweiligen Laufes möglich. Hierbei fällt eine zusätzliche Nachmeldegebühr von 2 € an. Die Startnummern können ab 12.30 Uhr vor dem Rathaus abgeholt werden. Bitte beachten Sie, dass diese bis spätestens 15 Minuten vor Beginn des jeweiligen Laufes am Meldetisch abgeholt werden müssen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 14.09.2019