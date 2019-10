Creglingen sichert sich überlegen den Heimsieg

Igersheim – Wiesenbach 0:1 Tor: 0 : 1 Andre Stradinger (89.). – Zuschauer: 90.

Beide Mannschaften begannen vorsichtig und wollten zunächst keine Fehler machen. Nach 20 Minuten die ersten Chancen für die Gäste: Deeg zielte zuerst zu hoch und scheiterte kurz darauf am Keeper. Igersheim hatte seine beste Phase kurz vor der Pause, als Blazic nur das Außennetz traf und ein Schuss von Nillies vom SCW-Torwart pariert wurde. Ähnliches Bild in Halbzeit zwei: Viel spielte sich im Mittelfeld ab und es wurden kaum Torchancen herausgespielt. Die beste Gelegenheit für Igersheim vergab Hörner, als er freistehend übers Tor schoss. Kurz vor Schluss tankte sich dann Wiesenbach nochmal durch und Stradinger schob aus kurzer Distanz zum 0:1 ein. In der Nachspielzeit traf Westphal nur noch die Latte für den FCI. Die Gäste entführen somit die drei Punkte und reichen die rote Laterne an die Hausherren weiter.

Nagelsberg – Apfelbach/Hz. 4:2 Trotz des starken Regens war der Platz sehr gut bespielbar, doch in den 30 Minuten passierte nicht so viel. Dann gab es Freistoß. Für die Gäste und mit der ersten guten Torchance stand es 0:1. Dies war ein Weckruf für die Heimelf: Innerhalb von neun Minuten drehte Nagelsberg das Spiel und es stand zur Pause verdientermaßen 3:1. Torschützen: W.Baron, E.Demaku und L.Stützle. Nach der Halbzeitpause musste dann Phoenix gleich zwei Mal wechseln und das Spiel war nicht mehr so rassig wie in den letzten 15 Minuten der ersten Halbzeit. Die Gäste machte nun ein wenig mehr, doch zunächst hielt die Nagelsberger Abwehr stand. In der 78. Minute fiel dann, durch ein schöner Schuss von A. Sowe in den Winkel, die Vorentscheidung. Fast mit dem Schlusspfiff fiel dann der zweite Spvgg-Treffer, wiederum durch einen Standardsituation . Am Ende stand es 4:2 für die Heimmannschaft und diese konnte einen ganz wichtigen und verdienten Sieg einfahren.

Markelsh./E. – Taubertal/Rött. 3:0 Zuschauer: 220.

Bei besten äußeren Bedingungen erarbeitete sich die Heimmannschaft in der Anfangsphase deutlich mehr Spielanteile. Allerdings war es der Gast, der in der 25. Minute zu seiner ersten großen Chance kam als der Stürmer nach einem tollen Pass in die Schnittstelle alleine vor Benkert auftauchte, der Torhüter aber mit einem tollen Reflex die Oberhand behielt. Mit 0:0 ging es ohne weitere nennenswerte Torchancen in die Halbzeitpause. In der 65. Minute dann die bis dato beste Chance der Heimelf, als Yannik Stein den Gästekeeper aus kurzer Distanz anköpfte. In der Folge blieb der Gastgeber weiter spielbestimmend. Domenik Wischke war es dann, der in der 70. Minute mit einem satten Distanzschuss und etwas Hilfe des Innenpfostens den verdienten 1:0 Treffer markierte. Kurz darauf hielt Simon Gundermann seine Farben mit einer tollen Fußabwehr im Spiel, nachdem Wischke im Zuge eines schön herausgespielten Konters alleine dem Gehäuse des Gästetorhüters auftauchte. Im der 89. Minute durfte dann Youngster Janik Grüner sein erstes Tor im aktiven Bereich feiern, bevor Domenik Wischke in der Nachspielzeit mit seinem zweiten Treffer den Endstand besorgte. Ingesamt ein hochverdienter Heimsieg, da die Gäste über weite Strecken zu ungefährlich agierten.

Creglingen – Harthausen 2:0 Tore: 1:0 (6.) Florian Schwartz, 2:0 (19.) Phillip Scheiderer. - Zuschauer: 110.

Creglingen legte in einer guten ersten Halbzeit den Grundstein zum verdienten Heimsieg über Harthausen. Schwarz und Scheiderer sorgen für mit einem Doppelschlag in den ersten zwanzig Minuten für die FCC- Führung. Danach verpasste man es, die Führung auszubauen. In der zweiten Spielhälfte verflachte das Spiel etwas. Erst zum Ende hin hatte Creglingen noch mehrere hochkarätige Torchancen und hätte die Führung ausbauen müssen. Harthausen war um den Anschlusstreffer bemüht, doch am Ende blieb es beim verdienten Heimsieg für den FC Creglingen.

Amrichsh. – Mulfingen/Holl. 1:1 Tore: 1:0 Schneider, Jan (48.), 1:1 Kutirov, Nicola (49.).

Das Spiel nahm gleich Fahrt auf und es war zu spüren dass beide dieses Derby für sich entscheiden wollten. Beiderseitige Angriffsbemühungen wurden jedoch von jeweils beiden Abwehrreihen und zwei sehr gut aufgelegten Torhütern zunichte gemacht und so ging es torlos in die Halbzeit. Den besseren Start in die zweite Hälfte erwischten die Gastgeber die durch einen blitzschnellen Kontor in der 48. Minuten durch Jan Schneider in Führung gingen. Der Jubel über die Führung war jedoch noch nicht vehallt und eine Minute später glichen die Gäste durch einen sauber durchgespielten Angriff zum 1:1 durch Nicola Kutirov aus. Danach entwickelte sich ein ansehliches Spiel wobei beide Mannschaften die Chance zur Führung hatten jedoch die glänzenden Torhüter dies mit starken Paraden zu verhindern wussten. So teilten sich die Mannschaften nach 90 Minuten gerecht die Punkte und gingen im Sportheim zur Kärwe und damit zum gemütlichen Teil über.

Blaufelden – Niederstetten 0:5 Tore: 0:1 Löber, Fabian (18.), 0:2 Esslinger, Moritz (20.), 0:3 Löber, Fabian (35.), 0:4 Rushiti, Visar (84.), 0:5 Ziegler-Schulz, Jan (87.). Bieringen – Löffelstelzen/Mgh. 3:1 Tore: 1:0 Walz, Thomas (26.), 1:1 Tabert, Artur (58.), 2:1 Holzinger, Kai (59.), 3:1 Holzinger, Kai (72./Foulelfmeter).

Hinweis der Redaktion: Trotz mehrer telefonischer Kontaktversuche waren von den beiden letztgenannten Partien keine Spielberichte durch die jeweiligen Gastgeber zu erhalten.

