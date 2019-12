Burger und Brand gewinnen

Erhöhtes Zipfelmützen-Aufkommen in der Ochsenfurter Altstadt: Hunderte von Läufern waren bei leichtem Regen unterwegs. Die Läufer der LG Hohenlohe/1. FC Igersheim waren bei den Babini und Schülern am Start. Leonhard Burger und Marie Brand gewannen ihre Läufe.

„Unser Bambinilauf war noch nie so stark besucht“ erklärte Hubert Karl vom TV Ochsenfurt. Unter den 118 Finishern dieses Laufs über 500 Meter waren von Igersheim Selina Schneider, Michael Hönig, Bruno Heckmann und Leonhard Burger mit am Start. Einige der Läufer und Zuschauer hatten sich Nikolausmützen aufgesetzt.

Leonhard Burger mit der Erfahrung des Laufs von 2018 stellte sich selbstbewusst mit in die vordere Reihe beim Start. Mit der Start-Nummer 100 bestimmte er von Anfang an das Tempo – zu keiner Zeit war sein Spitzenplatz gefährdet, und er kam mit einigem Abstand zu den Nachfolgenden als Sieger in 2:15 Minuten ins Ziel. Damit verbesserte er seine zeit aus 2018 um 18 Sekunden.

Selina Schneider sah man mit einem Lächeln im Gesicht auf den letzten Metern des Laufs. Sie genoss es sichtlich und belegte in dem Gesamtfeld den 18. Platz in 2:45 Minuten. In der Wertung der Mädchen erreichte sie den fünften Platz.

Michael Hönig (auf dem 24. Platz in 2:51 Minuten) und Bruno Beckmann (in 2:58 Minuten auf dem 33. Platz) erreichten Plätze im vorderen Bereich des Mittelfeldes und waren mit ihren Leistungen zufrieden.

Im Lauf der U10 stellten sich 66 Mädchen und 78 Jungs dem Starter, was ein großes Gedränge auf den ersten Metern des Laufs bedeutete. Auf den zwei Runden zu je 500 Metern entzerrte es sich dann etwas, so dass alle Läufer ihr Ziel erreichten. Mona Menikheim befand sich in der Startaufstellung im hinteren Bereich des Feldes und konnte sich im Verlauf des Rennens etwas nach vorne arbeiten. In der Wertung der Mädchen belegte sie den elften Platz in 4:22 Minuten.

Marie Brand und Alea Menikheim waren am Start der Klasse U12 über 1,5 Kilometer. In dem gemischten Feld waren beide Igersheimer Läuferinnen von Beginn an im vorderen Bereich zu finden. Marie Brand gewann sicher die Wertung der Mädchen. Ihre Zeit in der Ergebnisliste von 5:59 Minuten entspricht aber nicht der tatsächlichen Zeit, da sie aus organisatorischen Gründen nicht der Reihenfolge des Einlaufs einsortiert wurde, aber als sichere Siegerin feststand. Alea Menikheim belegte in 6:00 Minuten den zweiten Platz.

Über 200 Läufer gingen im Hauptlauf über 7,5 Kilometer an den Start. Frank Menikheim erreichte hier nach 29:11 Minuten auf dem 33. Platz das Ziel. In der AK 50 belegte er den zweiten Platz. hl

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 18.12.2019