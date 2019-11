Brigitte Schneider sorgt für die Bestmarke

Die SG Buchen I baute in der Kreisoberliga der Luftgewehrschützen (Auflage) ihre Führung weiter aus, und Brigitte Schneider, SGi Walldürn, schraubt die Einzelbestmarke auf sehr gute 317,2 Ringe. In der Kreisliga A behauptete die SG Buchen II ihre Führungsposition und Wolfgang Friedel, SV Schloßau, war mit 315,3 Ringen erneut der beste Einzelschütze.

Der SV Altheim II baute in der Kreisliga B seine Führung weiter aus, und hatte in Isolde Adler, sie erreichte 311,7 Ringe, den besten Einzelschützen in seinen Reihen.

Kreisoberliga

Ergebnisse: SG Buchen I – SV Hettingen I 934,4:930,4, SGi Walldürn I – SV Mudau I 937,8:924,1, SV Altheim I – KKS Osterburken I 928,2:925,7. – Einzel: Brigitte Schneider, SGi Walldürn, 317,2; Rolf Schneider, SGi Walldürn, 316,4; Hannelore Müller, SG Buchen, 314,1; Manfred Schulz, KKS Osterburken, 313,6; Bernd Thimm, SV Altheim, 312,7. – Tabelle: 1. SG Buchen I 2799,0; 2. SV Hettingen I 2787,6; 3. SGi Walldürn I 2786,9; 4. SV Mudau I 2785,9; 5. SV Altheim I 2781,3; 6. KKS Osterburken I 2759,5.

Kreisliga A

Ergebnisse: SG Buchen II – SG Buchen III 924,2:908,2, SV Mudau II – SV Schloßau I 905,9:913,4, SV Hainstadt I – SV Rippberg I 911,8:900,4. – Einzel: Wolfgang Friedel, Schloßau 315,3; Gerhard Mechler, SV Mudau, 312,6; Siegmund Gross, SG Buchen, 310,9; Helmut Pöpperl, SV Hainstadt, 309,1; Achim Schubert, SG Buchen, 307,3. – Tabelle: 1. SG Buchen II 2762,6; 2. SV Schloßau I 2749,1; 3. SG Buchen III 2745,7; 4. SV Mudau II 2738,1; 5. SV Hainstadt I 2720,5; 6. SV Rippberg I 2713,9.

Kreisliga B

Ergebnisse: SSV Hornbach I – SV Hettingen II 902,5:885,4; SG Buchen V (ohne Gegner) 885, 5; SGi Walldürn II – SG Buchen IV 897,0:904,6; SV Altheim II – SV Rippberg II 930,4:872,6. – Einzel: Isolde Adler, SV Altheim, 311,7; Bernd Neuberger, SV Altheim, 309,6; Elke Neuberger, SV Altheim, 309,1; Roger Höly, SGi Walldürn, 306,2; Bernd Mackert, SV Hettingen, 306,0. – Tabelle: 1. SV Altheim II 2761,0; 2. SSV Hornbach I 2721,5; 3. SGi Walldürn II 2676,5; 4. SV Hettingen II 2673,8; 5. SG Buchen V 2667,7; 6. SG Buchen IV 2656,0; 7. SV Rippberg II 2636,7. Bie

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 05.11.2019