Besondere Begegnung für Lukas Geider

SV Hettigenbeuern – SpG Rippberg-Wettersdorf/Glashofen. Es ist das zweite Spiel nacheinander für Hettigenbeuern, das nicht an einem Sonntag stattfindet. Für den Gastgeber läuft es noch gar nicht in dieser Saison. Die eigenen Ansprüche hat man vor der Spielzeit wohl etwas zu hoch geschraubt und nun hinkt man diesen deutlich hinterher. Die jüngsten fünf Partien verlor man allesamt und kassierte dabei satte 19 Gegentreffer. Einen Überraschungssieg gab es für die Gäste zuletzt im Derby gegen Höpfingen II. Daran soll nun angeknüpft werden.

VfB Sennfeld/Roigheim II – SpG Oberwittstadt/Ballenberg II. Nach dem spielfreien Wochenende zuletzt greift der mit dem Ersten punktgleiche Tabellenzweite wieder ins Spielgeschehen ein. Angesichts der Tabelle eigentlich eine klare Angelegenheit für den Gastgeber, doch die SpG darf man keinesfalls unterschätzen. Dies bewies die Landesliga-Reserve auch am vergangenen Wochenende, als man den Tabellenführer am Rande einer Niederlage hatte und verdient einen Punkt behielt. Nun will man an die Leistung anknüpfen und wieder überraschen.

FC Bödigheim – SV Großeicholzheim. Fünf Kilometer trennen die beiden Ortschaften. Da ist klar, dass es sich wieder um ein Derby handelt. Für den Aufsteiger aus Bödigheim ist es nun das dritte Nachbarschaftsduell in Serie. Während man Nummer eins gegen Zimmern für sich entschied, gab es jüngst eine Niederlage gegen Seckach. Folgt nun Derbysieg Nummer zwei für die Alexander-Bechler-Truppe? Nach vier Niederlagen in Folge gab es für den SVG zuletzt einen Sieg. Dieses positive Gefühl soll nun mit nach Bödigheim genommen werden.

VfB Altheim – SpG Adelsheim/Oberkessach. Weiter Federn lassen musste, aber dennoch an der Tabellenspitze steht der VfB Altheim. Dennoch ist der VfB seit nun drei aufeinanderfolgenden Partien (zweimal Liga, einmal Pokal) ohne Sieg. Gegen Adelsheim/Oberkessach soll der Spieß wieder umgedreht werden, und drei Punkte will man mit den Fans im eigenen Sportheim feiern. Doch die Gäste sind eine hart zu knackende Nuss, auch wenn man auf fremdem Geläuf im Schnitt nur ein Punkt pro Begegnung holte.

SpG Bofsheim/Osterburken II – Hardheim/Bretzingen. Mit fünf Niederlagen in Folge steht die Heimmannschaft verdient auf dem vorletzten Tabellenplatz. Dies soll sich aber nach der Heimpartie gegen Hardheim/Bretzingen ändern, denn mit einem Sieg könnte man sogar auf einen direkten Klassenerhalts-Platz klettern. Nach Sindolsheim I/Rosenberg II hat der Gastgeber die schwächste Offensivreihe und schießt im Schnitt nicht einmal einen Treffer pro Begegnung. Gelingt gegen die Jungs aus dem Erftal der Befreiungsschlag?

SpG Krautheim/Westernhausen – FC Zimmern. Der Sechste empfängt den Siebten. Hätte man dies vor der Saison den Mannen von Trainer Nico Kipphan aus Zimmern gesagt, hätten sie das sicherlich unterschrieben. Doch der Aufsteiger spielt bislang eine tadellose Halbserie und steht völlig zurecht in der oberen Tabellenhälfte. Die Jagsttäler sind nur aufgrund der besseren Tordifferenz vor dem FCZ. Ändert sich dies nun?

SpG Sindolsheim/Rosenberg II – SV Seckach. Besonderes Spiel für den Gästetrainer: Lukas Geider war in seiner ersten Trainerstation „der Chef“ an der Linie des Gastgebers. Für ihn wird es etwas ganz Besonderes, wenn er nun auf der anderen Seite der Auswechselbänke steht. Dennoch geht es für sein Team hauptsächlich um drei Zähler im Kampf um die vorderen Plätze. Da ist ein Sieg bei fest eingeplant.

