Berolzheim weiter erfolgreich

Zum Rückrundenauftakt war Spitzenreiter SGi Berolzheim I in der Kreisklasse Luftgewehr weiter erfolgreich und hatte in Hubertus Zeitler (361 Ringe) erneut den besten Einzelschützen in seinen Reihen.

Gruppe A: SSV Dornberg II – SGi Berolzheim I 993:1056; SV Ballenberg I – SV Sindolsheim I 923:954. Einzel: Hubertus Zeitler (361), Anna Heppner (351, beide SGi Berolzheim), Andreas Rothengaß (SV Ballenberg, 350), Jens Ruppert (SGi Berolzheim, 344), Benjamin Pfeil (SV Sindolsheim,341). Tabelle: 1. SGi Berolzheim I 4252; 2. SSV Dornberg II 3985; 3. SV Sindolsheim I 3901; 4. SV Ballenberg I 3726.

Gruppe B: SV Sindolsheim II – SGi Berolzheim II 954:937; SV Altheim I –SV Sindolsheim III 840:884. Einzel: Mark Czernuschka (329), Florian Perl (324), Björn Liebl (316, alle SV Sindolsheim), Roman Künzig (SGi Berolzheim, 315), Nicole Stahl (SV Altheim, 312). Tabelle: 1. SV Sindolsheim II 3830; 2. SGi Berolzheim II 3819; 3. SV Sindolsheim III 3512; 4. SV Altheim I 3386. Bie

