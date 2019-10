Bereits dritter „Dreier“ in Folge

SV Tiefenbach – FC Creglingen 0:1

Die Damen des FC Creglingen waren zu Gast beim SV Tiefenbach. Nach drei Siegen in Folge wollten die Mädels des FC auch dieses Spiel für sich entscheiden. Außerdem galt es, den Vorsprung ihrer Tabellenführung weiter auszubauen.

Mit mäßigem Erfolg und wenigen Torchancen startete der FC. Nachdem die erste halbe Stunde gespielt war, gelang der Gastmannschaft ein gefährlicher Angriff in die gegnerische Hälfte, welcher allerdings durch ein Foulspiel des SV Tiefenbach verhindert werden konnte. Für dieses Handeln zückte der Schiedsrichter die Gelbe Karte. Nach einem Wechsel zu Beginn der zweiten Halbzeit (54. Minute) sorgte Ramona Welzel für frischen Wind bei den FC-Damen. In der Folgezeit plätscherte das Spiel dahin, bis Julia Hammel einen Ball auf Ramona Welzel durchsteckte. Die umlief die Torhüterin der Heimmannschaft gekonnt und erzielte in der 76. Minute den entscheidenden Treffer für Creglingen. Im weiteren Verlauf gelang es dem SV nicht mehr, diesen Rückstand aufzuholen. Somit gewann der FC das Spiel am Ende mit einem knappen 1:0 und nahm auch diese drei Punkte mit nach Hause.

Am Samstag, 26. Oktober, empfängt der FC die Damenmannschaft der SGM TSV Pfedelbach/ASV Scheppach. Anpfiff ist um 17 Uhr auf dem Sportplatz in Creglingen. fc

