Begeisterung durch die Ausbildung wecken

Nachdem die Jugendligen im Badischen (BHV) und württembergischen Handball-Verband (HVW), Bezirk Heilbronn-Franken, aufgrund der Corona Krise frühzeitig beendet wurden und die Platzierungen durch eine Punktequotientenregelung ermittelt wurden (wir berichteten), sind die Hardheimer Jugendmannschaften sehr zufrieden mit den erreichten Ergebnissen.

Außer der Wertung nahmen die Jüngsten an Minispielfesten im Handballkreis Neckar-Odenwald teil. Dabei reisten die Trainerinnen Doris Steinbach, Thea Huspenina, Steffi Pauler, Lydia Scherzinger, mit bis zu fünf Mannschaften an. Dazu wurden noch vereinsinterne Turniere durchgeführt.

Grundstock der Jugendarbeit

Die 50 Minis mit ihren Trainerinnen bilden den Grundstock der erfolgreichen Jugendarbeit bei den Handballern. Die gemischte E-Jugend nahm mit ihren Trainerinnen Manuela und Nina Engels an Spielfesten im HVW Heilbronn-Franken teil. Bei Beendigung der Verbandsrunde wurden sie Siebter. Dabei wurden die spielerischen und konditionelle Voraussetzungen für das Spielen geschaffen.

Ab den Jahrgängen 2008 spielte der TV Hardheim mit der SpG Walldürn in einer Jugendkooperation. Dabei geht der männliche Bereich unter TV Hardheim und der weibliche Bereich unter der SpG Walldürn auf Torejagd. Im weiblichen Bereich ging man mit zwei Jugendmannschaften an den Start. Die weibliche C-Jugend mit ihren Trainerinnen Sabine Orciari, Anne und Laura Hefner belegten in der höchsten Spielklasse des Bezirkes, der Bezirksliga, den guten vierten Platz.

Die weibliche A-Jugend mit den Trainern Gilles Orciari und Philipp Pahl mussten aufgrund der geringen Meldungen in dieser Altersklasse weite Fahrten bis in den Enz-Murr-Kreis auf sich nehmen. Mit dem sechsten Platz in der Bezirksklasse sind die Verantwortlichen zufrieden, da die Hälfte ihrer Mannschaft noch in der B-Jugend an den Start hätte gehen können, um eine Mannschaft mit den älteren Jahrgängen zu gewährleisten.

In der gemischten D-Jugend ging man mit zwei Mannschaften in die Runde. Die beiden Teams von Dustin Leiblein und Moritz Ballweg belegten in der Bezirksliga den achten Platz und in der Kreisliga kamen sie sogar zu Meisterehren.

Ebenfalls in den Altersklassen der männlichen C-Jugend schickte man zwei Mannschaften an den Start. Dabei erreichte das Bezirksliga-Team die Vizemeisterschaft und in der Kreisliga wurde man Meister. Trotz der verpassten Doppelmeisterschaft waren die Trainer Karlheinz Pauler und Daniel Trovato zufrieden mit den Leistungen ihrer Jungs und werden sie weiterhin ausbilden.

Die beiden männlichen B-Jugend-Teams wurden von Oliver Winter und Michael Englert trainiert. Die erste Mannschaft schaffte in den BHV-Qualifikationsspielen überraschend den Sprung in die Badenliga, der höchsten Jugendklasse des Verbandes. Überraschend wurden noch einige Mannschaften von Drittligisten eingruppiert, da sie an der Qualifikation zur Baden-Württemberg-Oberliga scheiterten. Die Jungs schlugen sich achtbar und kamen auf den zehnten Platz. Die zweite Mannschaft schaffte den Sprung in die HVW-Bezirksklasse und belegten dort den sechsten Platz.

Das Fördertraining, das von Gilles Orciari und Norbert Fürst angeboten wurde, fördert noch zusätzlich die individuelle Qualität der teilnehmenden Jugendlichen und somit den mannschaftlichen Erfolg.

Einziger Auswahlspieler

Mit Johannes Gärtner (Jahrgang 2006) verfügt der TV Hardheim über den einzigen männlichen Auswahlspieler des Handballkreises Neckar-Odenwald-Tauber. Der Kader des Badischen Handball-Verbandes umfasst zurzeit 25 Spieler des Jahrganges. In den Jahrgängen 2007/08 stellen die Handballer weitere fünf Auswahlspieler für den Handballkreis, die auf die Sichtungslehrgänge des BHV vorbereitet werden.

„Die Qualität der Ziele bestimmt die Qualität der Zukunft“ – das ist ein Motto, nachdem bei den Handballern die Jugendarbeit gefördert wird. Obwohl zurzeit wegen der Corona-Krise bei den Hardheimer Handballer der Ball ruht, werden die Planungen für die Jugendarbeit 2020/2021 vorangetrieben und weiterhin investiert. Mit etwa 175 Jugendlichen gehen die Verantwortlichen um Abteilungsleiter Manfred Dörr und Jugendleiter Steffen Gärtner in Kooperation mit der SpG Walldürn (ab Jahrgang 2009) in die kommende Verbandsrunde.

Insgesamt sieben männliche, vier weibliche und vier gemischte Jugendmannschaften, sowie mindestens vier Minimannschaften zu Spielfesten wurden für die kommende Runde den Funktionären im BHV, Bezirk Rhein-Neckar-Tauber und HVW, Bezirk Heilbronn-Franken, gemeldet. Dabei ist man im männlichen Bereich seit längerer Zeit durchgängig in allen Altersklassen besetzt und kann in zwei Altersbereichen mit zwei Mannschaften an den Start gehen. Im weiblichen Bereich verzichtet man nur im D-Jugendalter auf eine Mannschaftsmeldung, wegen zu geringer Anzahl von Spielerinnen.

Da die Qualifikationsspiele für die kommende Spielrunde von BHV und HVW bereits abgesagt wurden, erwartet man mit Spannung die Einteilung der Mannschaften, die am 30. Juni den Vereinen mitgeteilt werden soll. Der TVH geht davon aus, dass die männliche A- und B-Jugend in jeweils eine der beiden Jugendklassen, Landes- bzw. Badenliga, eingeteilt werden. Dann ginge man zum ersten Mal mit zwei Jugendmannschaften in den höheren Jugendklassen des BHV auf Torejagd. Dies würde eine höhere Ausbildungsqualität der Jugendlichen bedeuten, um den männlichen Aktiven Bereich weiterhin mit eigenen Spielern zu stärken.

Bei den restlichen Mannschaften hofft man ebenfalls auf eine Eingruppierung in den höchsten Ligen des HVW, Bezirk Heilbronn-Franken.

Auch hinter den Kulissen ist man bei den Hardheimer Handballern nicht untätig. Mit einem neuen sportlichen und finanziellen Konzept versucht man dabei, die Jugendarbeit auf ein noch höheres Niveau zu bekommen. Personell haben die Hardheimer ebenfalls zugelegt und gewannen mit Michael Schlegel vom TV Bürgstadt einen weiteren B-Lizenz-Inhaber für ihre Jugendarbeit. Er wird als Trainer der männlichen C-Jugend fungieren und zusätzlich die Kooperation mit der Walter-Hohmann-Verbundschule vorantreiben. Ihm zur Seite steht dabei Rebecca Schneider, die ab September ihr Freiwilliges Sozialen Jahr bei den Handballern ableistet. In der Jugendarbeit der Hardheimer Handballer sind sehr viele lizenzierte Jugendtrainer tätig, die versuchen, ausbildungs- und nicht erfolgsorientiert die Jugendlichen für den Handballsport zu begeistern.

