Bayernliga in Württemberg

Die sechsten bayerische Hygieneschutzverordnung ist am 2. September um weitere 14 Tage verlängert worden. Dies bedeutet, dass bis mindestens zum 18. September kein Hallen-Wettkampfbetrieb in Bayern stattfinden darf. Um den Vereinen und Mannschaften einen sinnvollen Handlungsspielraum zu geben, hat sich der Bayerische Volleyball-Verband entschieden, den Saisonstart 2020/21 auf den 3. Oktober zu verschieben. Das bedeutet für die Herren des TSV Röttingen: Auch der Start in die Bayernliga mit einem Heimspiel am Samstag, 26. September, um 20 Uhr gegen den TSV Lengfeld wird erst einmal verschoben und neu terminiert.

Sämtliche Herren-Teams des TSV sind aktuell in der Saisonvorbereitung und warten gespannt auf die Freigabe des Wettkampfsports, der im benachbarten Württemberg bereits aufgenommen wurde in den Ballsportarten.

Dank einer Kooperation mit dem TV Niederstetten, einer entgegenkommenden finanziellen Regelung der Stadt Niederstetten und der Freigabe des Verbands, wird Bayernliga 2020/2021 in Baden-Württemberg gespielt. Sämtliche Heimspiele trägt der TSV Röttingen in Niederstetten in der dortigen Großsporthalle an den Sportplätzen aus. Der TSV kann bei Heimspielen die gesamte Halle samt Tribünen nutzen und hat daher bereits jetzt die Zusage für die Aufnahme von 185 Zuschauern bei Heimspielen in der Saison 2020/2021 unter Beachtung von Abstandsregeln im Rahmen eines Hygienekonzepts.

Vom Betreten der Halle bis zum Sitzplatz ist das Tragen des Mundschutzes notwendig, der bei Besuch der Heimspiele zwingend notwendig sein wird. Die Heimspiele des TSV finden immer samstags statt. Einlass in die Halle ist ab 19 Uhr. Spielbeginn jeweils 20 Uhr.

Das Team freut sich auf zahlreiche Fans und Zuschauer in Niederstetten und setzt alles daran, dem Publikum sehenswerten Volleyballsport zu bieten. Als Liganeuling wollen die Röttinger Männer gerade bei den Heimspielen wichtige Punkte sammeln! bed

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 09.09.2020