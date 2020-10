Bärhausen zielt prima

In der Kreisoberliga der Luftgewehrschützen baute der SV Mudau I mit 942,8 Ringen seine Führung weiter aus. Das beste Einzelergebnis erzielte mit 316,4 Ringen Simone Bärhausen, SV Mudau. Der SV Schloßau I führt weiterhin die Tabelle der Kreisliga A an und Max Ackermann, SG Buchen war mit 313,4 Ringen der beste Einzelschütze. In der Kreisliga B ist neuer Spitzenreiter der SSV Hornbach I.

Kreisoberliga: SG Buchen I – SV Hettingen I 938,6:928,2, SGi Walldürn I – SV Mudau I 933,4:942,8, SV Altheim I – KKS Osterburken I 935,7:926,1. – Einzel: Simone Bärhausen, SV Mudau 316,4; Hannelore Müller, SG Buchen 315,3; Raimund Müller, SV Altheim 315,0; Stefan Straub, SV Mudau, 314,0; Manfred Mechler, SG Buchen, 313,7. – Tabelle: 1. SV Mudau I 2825,9; 2. SG Buchen I 2813,1; 3. SV Altheim I 2811,1; 4. SGi Walldürn I 2795,4; 5. SV Hettingen I 2783,2; 6. KKS Osterburken I 2764,4.

Kreisliga A: SG Buchen II – SG Buchen III 929,7:915,8, SS Mudau II – SV Schloßau I 918,3:929,2, SV Hainstadt I – SV Altheim II 908,1:924,0. – Einzel: Max Ackermann, SG Buchen, 313,4; Wolfgang Friedel, Schloßau, 312,5; Gerhard Mechler, SV Mudau, 312,3; Walter Fiedel, SV Schloßau, 310,8; Achim Schubert, SG Buchen, 310,1. – Tabelle: 1. SV Schloßau I 2786,6; 2. SV Altheim II 2777,2; 3. SG Buchen II 2769,0; 4. SV Mudau II 2759,3; 5. SG Buchen II 2755,4; 6. SV Hainstadt I 2729,1.

Kreisliga B: SSV Hornbach I – SV Hettingen II 925,5:894,9, KKS Osterburken II – SG Buchen V 918,6:900,1, SGi Walldürn II – SG Buchen IV 907,0:897,6, SV Rippberg I – SV Rippberg II 917,6:910,2. – Einzel: Bernd Mackert, SV Hettingen, 311,8; Roland Friedrich, SSV Hornbach, 311,5; Bernhard Karle, KKS Osterburken, 309,64; Bernhard Schmidt, SV Rippberg, 307,4; Alois Weismann, SSV Hornbach, 307,1. – Tabelle: 1. SSV Hornbach I 2756,2; 2. KKS Osterburken II 2755,2; 3. SV Rippberg I 2748,9; 4. SV Hettingen II 2707,4; 5. SV Rippberg II 2706,7; 6. SGi Walldürn II 2695,1; 7. SG Buchen IV 2695,0 8. SG Buchen V 2690,0. Bie

Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 07.10.2020