Badener Messdiener sind unbesiegbar

Freiburg Sacristans – Bad Mergentheim Wolfpack 33:0

Viertel-Ergebnisse: 13:0/0:0/20:0/0:0

Nur eine Woche nach der eindrucksvollen Hinspielvorstellung der Freiburg Sacristans reisten die Bad Mergentheimer American Footballer am vergangenen Sonntag an die 300 Kilometer entfernte Dreisam. Was die Punkte angeht, gab es für das Wolfpack dort freilich nichts zu holen, so

...