Altheimer Tennis-Damen steigen auf

Nach zweijähriger Abstinenz kehren die Tennis-Damen I des TC BW Altheim wieder in die 2. Bezirksliga zurück. Ein Herzschlagfinale bescherte ihnen die Meisterschaft. Durch den neuen Wertungsmodus im Tennis und der Tatsache, dass die Hauptkonkurrentinnen aus Assamstadt ihr letztes Spiel in Eberbach gewonnen hatten, war klar, dass nur ein 8:1-Erfolg gegen den TC Adelsheim für Punktgleichheit sorgen könnte. Aufgrund des gewonnen direkten Vergleiches würde Altheim dann die Tabellenspitze erklimmen. Entsprechend spannend war das letzte Spiel in Altheim. Mit 5:1 ging es in die Doppel, die allesamt gewonnen wurde. Damit waren Meisterschaft und der damit verbundene Aufstieg gesichert. Unser Bild zeigt das erfolgreiche Team des TC (von links): Gaby Kappes, Verena Kappes, Lena Albrecht, Jasmin Czerny, Melanie Kappes, Corinna Sans, Zoe Kappes, Pia Weber. Bild: TC

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.07.2019