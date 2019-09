Althausen/Neunkirchen kontert Hausherren aus

Weikersheim/Schäftersheim – Althausen/Neunkirchen 0:2

Tore: 0:1 (12) S. Jaumann; 0:2 F. Kettelhack (90) – Zuschauer: 100.

Nach verteiltem Beginn überraschte S. Jaumann in der zwölften Minute die Einheimischen mit einem 30-Meter-Fernschuss, der unter der Latte zum 0:1 einschlug. Im Anschluss wurde die SGM stärker und kurz vor dem Seitenwechsel scheitert Sägner frei am gut haltenden Gästekeeper. Die beste Chance hatten die Einheimischen kurz vor dem Halbzeitpfiff, als man den Ball freistehend aus fünf Metern nicht im leeren Tor unterbringen konnte. Auch nach dem Wechsel drückte die SGM auf den Ausgleich. In der 63. Minute hatte man den Torschrei schon auf den Lippen. Doch nach schönem Zuspiel von Pommert scheitert Lang am sehr gut haltenden Gästekeeper Schmitt. In der 82. Minute prüfte Adam nochmals den Gästekeeper. Mit dem Schlusspfiff setzten die Gäste noch einen Konter, den F. Kettelhack zum Endstand abschloss.

Berlichingen/Jagsthausen – Mulfingen/Hollenbach II 0:0

So wie der laue Sommerkick begann, so endet er auch. Die Gastgeber versuchten es, konnten sich aber nie gegen die kompromisslose Abwehr der Gäste durchsetzen.

Edelfingen – Wachbach 1:4

Tore: 1:0 Dimitrij Justus (15.), 1:1 Benedikt Dörner (17.), 1:2 Patrick Rothenfehls (33.), 1:3 Patrick Rothenfehls (58.), 1:4 Benedikt Dörner (76.) – Zuschauer: 40.

Zu Spielbeginn sahen die Zuschauer eine ausgeglichene Partie mit mehr Ballbesitz für die Gäste aus Wachbach. Edelfingen konnte nach einer Viertelstunde den Führungstreffer erzielen. Nach einem schönen Spielzug der Gastgeber musste Justus frei vor dem Tor stehend nur noch einschieben. Die Führung des SVE hielt aber nur wenige Minuten. Dörner konnte unbedrängt per Kopf den Ball über die Linie drücken. Wachbach übernahm immer mehr die Kontrolle über das Spiel und ging nach circa einer halben Stunde verdient in Führung. In der 2. Halbzeit ging den Edelfingern immer mehr die Luft aus, so dass die Gäste durch Rothenfehls ihre Führung ausbauen konnten. Den Schlusspunkt setzte erneut Dörner. Eine Flanke von rechts konnte der Edelfinger Keeper nicht entscheidend klären und Dörner konnte komplett blankstehend einschieben.

Dörzbach/Kleps. – Schrozberg 4:1 Tore: 1:0 Marvin Genrich (24.), 2:0 Christian Schappes (70.), 3:0 Marvin Genrich (75.), 3:1 Marco Flaig (79. FE), 4:1 Simon Köder (82.).

Zu Beginn waren beide Mannschaften um Spielkontrolle bemüht. Die Heimmannschaft entwickelte den größeren Zug zum Tor ohne gefährlich zu werden. Auch Schrozberg trug die ersten Angriffe, aber ohne Torschuss, vor. Nach einem langen Ball aus dem Mittelfeld über die Schrozberger Abwehr auf Marvin Genrich nutze dieser und schob zur Führung ein. Danach passierte wenig. Im zweiten Durchgang versuchten die Männer von Trainer Keidel mehr Druck zu entwickeln und den Ausgleich zu erzielen. Bis zur 70. Minute klappte dies gut, dann schnappte sich Schappes nach einem Gewühl den Ball und erzielte aus spitzen Winkel das 2:0. Danach folgte eine Kopie des ersten Tores. Im weiteren Verlauf wurden die Schrozberger Bemühungen belohnt, nach einer Ecke wurde Marco Flaig zu Fall gebracht. Dieser verlud den Torwart und verkürzte auf 3:1. Am Ende gewinnt der A3-Absteiger verdient , ber in der Höhe doch etwas zu deutlich gegen Schrozberg.

Billingsbach – Markelsheim/Elpersheim 3:1 Tore: 0:1 (5.) Christoph Schmidt, 1:1 (49.) Tobias Schneider, 2:1 (52.) Tobias Schneider, 3:1 (59.) Pascal Schneider.

So richtig verpennt hat die Heimelf die erste Halbzeit. Nach fünf Minuten gelang dem schnellen Gästestürmer Christoph Schmidt die Führung für die SGM. FC-Trainer Christian Schneider wechselte darauf hin in der Mitte der ersten Halbzeit gleich dreimal aus, um neue Impulse zu setzen. Erst in der zweiten Halbzeit fanden die „Billis“ zu ihrem Spiel und verlagerten das Spielgeschehen in die Hälfte der Gäste. Dem agilen Tobias Schneider gelang dann innerhalb von vier Minuten erst der längst fällige Ausgleich und dann die verdiente Führung. Das schönste Tor an diesem Tag gelang dem A-Jugendlichen Pascal Schneider in seinem erst zweiten Pflichtspiel. Nach einer schönen Ballstaffete setzte ihn Daniel Ley toll in Szene. Wie ein alter Hase schob er unhaltbar ein.

Creglingen/Bieberehren – Hohebach 2:0 Tore: 1:0 (13.) Jörg Volkert (Foulelfmeter); 2:0 (44.) Moritz Weid. – Zuschauer: 70.

Die SGM Creglingen II/Bieberehren ging nach einem völlig überflüssigen Foulspiel an Kevin Stützlein, der in dieser Situation keine Chance mehr auf einen Torerfolg hatte, durch einen von Jörg Volkert souverän verwandelten Strafstroß mit 1:0 in Führung und baute diese kurz vor dem Seitenwechsel auf 2:0 aus. Die Jagstäler, die in der ersten Halbzeit zwei, drei gut herausgespielte Torgelegenheiten ungenützt ließen, hatten im zweiten Durchgang zwar mehr vom Spiel, blieben gegen die gut organisierte Creglinger Hintermannschaft aber ohne jede Durchschlagskraft. Alle, meist hohen, Bälle, die die Abwehr der Gastgeber passierten, waren eine sichere Beute des fehlerfreien Torhüters Tobias Klein, so dass der Sieg der SGM nicht mehr ernsthaft in Gefahr geriet.

Sindelbachtal – Laudenbach 4:1 Tore: 1:0 Eigentor (9.), 2:0 Philipp Reuther (65.), 2:1 Philipp Mühleck (73., Strafstoß), 3:1 Michael Sogl (78.), 4:1 Nico Bauer (86.). – Zuschauer: 80.

Im Rote-Weide-Stadion zu Marlach startete die Heimelf präsent und offensiv. Bereits in der 2. Minute ein Lattentreffer, weitere Torchancen und schließlich das 1:0 – durch ein Eigentor. Nach der Führung wurde die Partie mittelmäßig, der SVS schaltete zu weit runter, Laudenbach erkämpfte sich etwas mehr Spielanteile und war mit langen Bällen unangenehm. In Hälfte zwei flachte das Niveau bis zur 63. Spielminute noch etwas ab, Laudenbach hatte leichte Feldvorteile. Tore hätten zwar fallen können, es passte aber zum Spielniveau, dass die Chancen vergeben wurden. In der 65. Minute kam der zweite Ball nach einer Ecke zurück in den Strafraum und Philipp Reuther haute ihn rein.

Insgesamt aufgrund der etwas besseren Spielanlage, sowie der größeren Anzahl an und besseren Torchancen ein verdienter Heimsieg, aber ein Tor zu hoch.

