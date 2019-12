Als Zweiter in die Winterpause

TV Faulbach – TSV Röttingen 0:3 (20:25,21:25,20:25)

Röttingen: Hannes Dollmann, Lorenz Dollmann, Jochen Franz, Quintus Gohsrich, Luca Mehring, Paul Metzger, Leon Nast, Niko Schulz, Stefan Ott und Florian Weinberger.

Die erste Volleyball-Mannschaft des TSV Röttingen trat zum letzten Hinrundenspiel in der Landesliga beim Bayernliga-Absteiger TV Faulbach an. Röttingen startete mit bewährter Grundaufstellung in den ersten Satz und versuchte, Faulbach unter Druck zu setzen und das Spielgeschehen zu bestimmen. Der Gastgeber leistete sofort heftige Gegenwehr. Besonders mit den starken Sprungaufschlägen des Diagonalspielers hatte die Röttinger Annahmeriege unter Führung von Libero Stefan Ott gleich zu Beginn zu kämpfen. Nichts desto trotz setzte man sich dank einiger platzierter Sprungflatteraufschläge von Quintus Gohsrich etwas ab. Röttingen zeigte sich zudem im Angriff variabler und punktete sowohl durch kräftige Angriffsschläge als auch durch gezielte Lobs. Mit 25:20 Punkten ging so auch der erste Satz an den TSV.

Mit einem gewonnenen Satz im Rücken hätten die Röttinger Männer in den letzten Spielen meist den Beginn des zweiten Satzes verschlafen. Diese Konstante wiederholte sich. Der TSV gab zu Beginn einige Punkte zuviel aufgrund von konzentrationsbedingten Eigenfehlern an die Gegner ab. Auch hatte man mit der Neupositionierung des Diagonalspielers des TV Faulbach, welcher nun in der Mitte eingesetzt wurde, Anpassungsprobleme. Besonders die Außenangreifer auf Röttinger Seite punkteten nicht mehr regelmäßig, da der Faulbacher Mittelblocker aufgrund seiner beeindruckenden Blockhöhe die gegnerische Feldhälfte perfekt abschirmte.

So musste man bis zum 18:21 einem Rückstand hinterherzulaufen. Doch dann kam Paul Metzger an den Aufschlag der Röttinger und legte eine Serie hin. Aufschlag für Aufschlag kämpfte sich der TSV an Faulbach heran. Selbst durch eine Auszeit ließ sich der TSV nicht aus dem Konzept bringen. Röttingen gestattete bis zum Ende des Satzes keinen Punktgewinn der Gegner mehr und entschied, mit sieben Punkten in Folge, den zweiten Satz mit 25:21 Zählern für sich.

Nun konzentrierter

Im dritten Durchgang präsentierte sich Röttingen von Beginn an konzentriert und setzte sich, indem man keine einfachen Fehler machte und die Angriffe konsequent abschloss, schnell von der Heimmannschaft ab. Die Annahme zeigte sich im Vergleich zu den ersten Sätzen noch stabiler. Dies machte es den beiden Zuspielern Lorenz Dollmann und Quintus Gohsrich möglich, die Mittelspieler nun im Angriff häufiger einzusetzen. Der für den verletzten Luca Mehring mittlerweile im Schnellangriff eingewechselte Niko Schulz rechtfertigte seinen Einsatz durch stabile Angriffs- und Blockaktionen.

Röttingen hielt den Vorspruch bis zum 25:20. So entschied der TSV das Spiel 3:0 für sich und sicherte weitere drei Punkte. Die Winterpause verbringt Röttingen mit insgesamt 16 Punkten auf Tabellenplatz zwei.

Doch darauf wird man sich nicht ausruhen, weshalb von Coach Gehringer schon ausgiebige Trainingseinheiten zwischen den Jahren angekündigt wurden. Schon am 11. Januar geht es mit einem Heimspieltag ab 15 Uhr in der Röttinger Schulturnhalle gegen die beiden Verfolger in der Tabelle aus Katzwang und Erlangen in die Rückrunde.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 17.12.2019