Alle unter den besten Fünf

Fünf jugendliche Badmintonspieler des TV Bad Mergentheim reisten zum dritten Jugendranglistenturnier der Kategorie E nach Kleiningersheim. Dort stellten sie unter Beweis, dass ihr Trainingsfleiß nicht umsonst war, denn alle holten Platzierungen unter den besten Fünf.

Kevin Gedeon, der Ambitionen auf den Turniersieg bei den Jungen U15 hatte, erwischte allerdings einen rabenschwarzen Tag und spielte weit unter seinen technischen Möglichkeiten. Nur durch seine Turniererfahrung erreichte er noch Rang vier. Bei den Mädchen in der gleichen Alterskategorie spielte für den TV Bad Mergentheim Karalina Klein. Sie zeigte an diesem Tag zur Freude ihres Trainers Thomas Beiersdorf eine ganz starke Leistung und holte sich zum wiederholten Male den dritten Platz.

Alina Hellstern fand bei den Mädchen U13 in den ersten beiden Runden zunächst pratisch keinerlei Gegenwehr, doch im Halbfinale und im anschließenden Spiel um Platz drei traf sie auf stärkere Gegnerinnen und war nicht in der Lage, ihr Spiel umzustellen und Paroli zu bieten. Deshalb wurde sie Vierte.

Robin Sambeth und Tim Gromov traten beide bei den Jungen U13 an und trafen in der zweiten Runde beim internen Vereinsduell aufeinander. Hier setzte sich Tim Gromov deutlich in zwei Sätzen durch. Robin Sambeth gewann danach alle Spiele und wurde Fünfter. Tim Gronov zog ins Endspiel ein und stand dort im wahrsten Sinne des Wortes einem „Riesen“ gegenüber. Gegen den körperlich überlegenen Gegner hatte er schließlich keine Chance und wurde Zweiter. mktb

