40-jähriges Bestehen wird im nächsten Jahr gefeiert

Buchen.Die Freien Wähler, Stadtverband Buchen, trafen sich zur Mitgliederversammlung im Gasthaus „Zur Wanderlust“ in Hettingen. Vorsitzender Peter Bauer konnte zahlreiche Mitglieder und Mandatsträger begrüßen. Besonders freue er sich über den Besuch der Rentner und Pensionäre, die mit ihrem Besuch die Verbundenheit zu „ihren Freien Wählern“ bestätigen würden.

Am Ende des Kommunalwahljahres 2019 sei eine solche Versammlung genau der richtige Rahmen, um die zahlreichen wichtigen Ereignisse Revue passieren zu lassen. Dazu gehörten neben den Nominierungsversammlungen des Stadtverbandes und des Kreises auch die Jahresversammlung des Landesverbandes in Ludwigsburg sowie verschiedene Kreisversammlungen und Aktivitäten. Auch der Event „Boule und Politik“, der zusammen mit der CDU in Hettingen veranstaltet werde, gehöre schon fest zum Jahresablauf dazu. „Wir Freie Wähler“, so Bauer, „können mit den Wahlergebnissen sehr zufrieden sein“.

Kassenwart Gerhard Baumbusch, der dieses Amt schon seit 40 Jahren ausführt, informierte die Versammlung über den Kassenstand, aktuell habe man 41 Mitglieder. Die beiden Kassenprüfer Herbert Wiese und Volker Egenberger bestätigten eine einwandfreie Kassenführung, worauf die einstimmige Entlastung durch die Versammlung für den Kassenwart und den gesamten Vorstand erfolgte.

Kreisrat Hubert Alois Kieser ging kurz auf die Kommunalwahl ein: Hier sei die Fraktion der Freien Wähler im Kreistag nun die zweitstärkste Kraft, statt neun habe man nun elf Vertreter. Bestimmendes politisches Thema im Kreis sei die angespannte finanzielle Situation der Kliniken: Von über sieben in 2018 auf voraussichtlich zwölf Millionen Euro in diesem Jahr sei „ein harter Brocken“. Kummer mache aktuell, dass man nicht genau wisse, wo die Ursachen lägen. Insofern könne man über das „Gegensteuern“ zumindest zum aktuellen Zeitpunkt wenig sagen. Man müsse, so Kieser weiter, Krisen auch als Herausforderungen betrachten – die gute medizinische Versorgung im Kreis müsse aber auf jeden Fall gewährleistet bleiben. Auch durch den Neubau des GTO in Osterburken kämen hohe Kosten auf den Kreis zu. Genauso sei abzusehen, dass die „aktuellen Abfallgebühren“ aufgrund der Rahmenbedingungen nicht zu halten sein werden.

Anschließend ließ der Fraktionsvorsitzende der FW Buchen, Martin Hahn, die vergangene Wahl Revue passieren. Mit acht Sitzen, davon vier Neubesetzungen, sei man unverändert gut im Rat vertreten und somit nach wie vor zweitstärkste Kraft. Neben zahlreichen Ortschaftsräten freue man sich besonders, dass man mit Magnus Brünner nun einen Stadtrat für den Ortsteil Hettigenbeuern habe und in Einbach mit Jochen Kraus den Ortsvorsteher stelle.

Der Neubau des BGB sei ein großes Thema, insbesondere in Hinblick auf die Kostenentwicklung. Hier sei laut Hahn der neu installierte BGB-Ausschuss, bei dem man zusätzlich zu den Gemeinderats- und Technischen Ausschusssitzungen viele Detailfragen mit dem Architekten- und Planungsteam ausführlich beraten könne, eine sinnvolle Einrichtung. Genaue Kostenkontrolle, darüber waren sich alle einig, sei das Gebot der Stunde. Auch tauchte die Frage auf, ob alle Zuschussmöglichkeiten, insbesondere vor dem Hintergrund der gestiegenen Kosten, ausgeschöpft seien. Die Berichte aus den Ortschaftsräten waren der Abschluss dieser Informationsrunde.

Eine besondere Freude war für den Vorsitzenden Peter Bauer die Ankündigung eines wichtigen Termins: „Im kommenden Jahr feiern wir Freien Wähler Stadtverband Buchen unser 40-jähriges Bestehen“. Dieses „kleine Jubiläum“ wolle man auf jeden Fall feiern. Weitere Termine seien der kommunalpolitische Workshop im März, die Mitgliederversammlung des Kreisverbandes im Mai (Limbach) und der Familientag im Juni. Ein besonderer Termin sei die Mitgliederversammlung des Landesverbandes in Konstanz – hier werde Dr. Wolfgang Schäuble, Präsident des Deutschen Bundestages, als Redner erwartet. mh

