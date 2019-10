12 Podestplätze und ein Vereinsrekord

Die Rhein-Main Mixed-Challenge in Aschaffenburg war für die Bad Mergentheimer Top-Schwimmer des TV der erste Wettkampf nach der Sommerpause und sechs harten Wochen Grundlagenausdauer.

Mit 14 persönlichen Bestzeiten bei 19 Einzelstarts, 12 Podestplätzen und einem neuen Vereinsrekord konnte Trainer Olaf Schulze durchaus zufrieden sein.

Lukas Schmitt (Jahrgang 2000) konnte seine gute Form von den Finals in Berlin halten und schwamm die 800 Meter Freistil zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte unter 9 Minuten. Seine neue persönliche Bestzeit von 08:56,99 Minuten bedeutete damit Vereinsrekord und Platz Zwei in der offenen Wertung der Mixed-Challenge. Mit einer weiteren persönlichen Bestzeit über 400 Meter Lagen sicherte er sich noch eine zweite Silbermedaille in der offenen Wertung. Vincent Straub (Jahrgang 2006) startete mit einem Podestplatz in die neue Saison. Er wurde mit persönlicher Bestzeit Dritter in der Jahrgangswertung auf der 400 Meter Lagenstrecke. Über 800 Meter Freistil verbesserte er seine Bestzeit um 96 Sekunden und schwamm auf Platz Fünf seines Jahrgangs. In der Jahrgangswertung 2004 waren die Podestplätze fest in TV Hand. Daniel Sautner (Jahrgang 2004) schwamm persönliche Bestzeit über 400 Meter Lagen und gewann vor Jana Fischer (Jahrgang 2004). Mit persönlichen Bestzeiten tauschten sie auf der langen 800 Meter Freistilstrecke die Reihenfolge. Jana Fischer schlug als Zweite an, Daniel Sautner als Dritter.

Auch der jüngste TV-Starter Leon Bastron (Jahrgang 2008) glänzte mit zwei persönlichen Bestzeiten und einem Podestplatz (Zweiter über 800 Meter Freistil des Jahrgangs 2008). Über 400 Meter Lagen seines Jahrgangs verfehlte er als Vierter nur knapp einen Medaillenrang. Levin Kappes (Jahrgang 2001) und Niklas Schmitt (Jahrgang 2000) schwammen ebenso persönliche Bestzeiten und belegten jeweils Plätze unter den ersten Zehn der offenen Wertung.

Als Vierter über 800 Meter Freistil fehlten Niklas Schmitt am Ende nur knapp sechs Sekunden um neben seinem Bruder Lukas auf dem Podest zu stehen. Einziger Sprinter an diesem Tag war Nico Schneider (Jahrgang 2001). In der offenen Wertung stellte er mit Siegen über 50 Meter Schmetterling und Rücken und zwei Zweiten Plätzen über 50 Meter Brust und Freistil seine Fähigkeiten auf den kurzen Strecken unter Beweis.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 21.10.2019