Wichtiger Beitrag zu guter Ausstattung

Limbach.Zu einem besonderen Ereignis begrüßte Bürgermeister Thorsten Weber am neuen Feuerwehrhaus in Limbach Gäste aus der Feuerwehrführung aller Limbacher Abteilungen sowie aus dem Gemeinderat. Sein besonderer Willkommensgruß galt Raimund Herrmann, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstands des Badischen Gemeindeversicherungsverbandes (BGV), der von seinen Kollegen Kreiß und Müller begleitet wurde. Auch Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr ließ es sich nicht nehmen, an der Übergabe einer nagelneuen Tragkraftspritze an die Limbacher Feuerwehr teilzunehmen.

Bürgermeister Weber dankte dem BGV für diese großzügige, und bei weitem nicht alltägliche Spende, die die Gemeinde in ihren Bemühungen um eine gut ausgestattete Gesamtwehr mit sieben Abteilungen unterstützt. Der vor mehr als einem Jahr im Gemeinderat verabschiedete Feuerwehrbedarfsplan wird auch die kommenden Jahre weitere Investitionen in die sieben Abteilungswehren nach sich ziehen.

Mit dem Bau eines neuen Feuerwehrhauses in Krumbach und der Beschaffung eines Mittleren Löschfahrzeugs für die Abteilung Balsbach sind zwei Maßnahmen bereits in der Umsetzung. „Wie wichtig eine gut ausgestattete Wehr ist, zeigte insbesondere ein Brand in einem Ortsteil vor einigen Wochen“, hob Thorsten Weber hervor. Dort konnte das rasche Eingreifen vieler Abteilungen einen noch größeren Schaden verhindern. Gerade solche Spenden sind für ihn ein Zeichen der großen Anerkennung des Kommunalversicherers BGV für den ehrenamtlichen Dienst am Nächsten der Feuerwehren in seinen Mitgliedsgemeinden. Der Bürgermeister dankte in diesem Zusammenhang seiner motivierten, rund 140 Feuerwehrangehörige umfassenden Wehr für ihre wertvollen Dienste und ihre Einsatzbereitschaft rund um die Uhr, an sieben Tagen die Woche.

Raimund Herrmann freute sich außerordentlich, am nagelneuen Feuerwehrhaus in Limbach eine solche Spende übergeben zu können. Ursprünglich war diese ja im Rahmen der Einweihung geplant, die bisher der aktuellen Virussituation zum Opfer fiel. Der BGV sei sich der Bedeutung der freiwilligen Feuerwehren bei seinen Eigentümern, den Städten und Gemeinden, bewusst und unterstütze deren Wehren sehr gerne. „Dem BGV ist es ein sehr großes Anliegen, die Arbeit der vielen Feuerwehrfrauen und -männer, die in ihrer Freizeit den Schutz der Bevölkerung gewährleisten, zu unterstützen“, unterstrich Raimund Herrmann.

Mit einem Feuerwehr-Bobby-Car und Kinderhelmen für die Kleinen hatte er noch weitere Überraschungen im Gepäck, die allerdings von der gespendeten Tragkraftspritze der neuesten Generation überstrahlt wurde. Das Schlusswort ergriff Kommandant Karl Wendel. Auch er dankte nochmals für das tolle Geschenk im Namen der Gesamtwehr und ihren sieben Abteilungen.

Die Spritze komme zur rechten Zeit und decke den vorhandenen Bedarf. Sie wird in der Abteilungswehr in Balsbach zum Einsatz kommen. Mit dem Wahlspruch der Feuerwehren „Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr“ lud er zu einem kleinen Imbiss ein. tw

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 26.09.2020