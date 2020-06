Vorfahrt nicht beachtet

Limbach.Bei einem Unfall auf der Landesstraße 584 zwischen Waldhausen und Limbach sind nach Auskunft der Polizei am Samstagnachmittag sechs Menschen verletzt worden. Gegen 13.45 Uhr wollte der aus Richtung Scheringen kommende Fahrer eines Golf Plus von der Waldhausener Straße in die Landesstraße einbiegen. Dabei übersah er offenbar einen aus Richtung Waldhausen kommenden BMW X3. Durch die Wucht des

...